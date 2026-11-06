Natalia Chueca, sobre el Mundial 2030: "Feijóo no le va a regalar la final a Marruecos y no se va a plegar como Sánchez"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha respondido ante la posible salida del Mundial 2030 de España si Feijóo llega a Moncloa a partir del 29-N.

La primera edil ha declarado que el líder del PP será "el próximo presidente de España" y que trabajará "para conseguir que la final sea aquí".

Así, Chueca ha insistido en que Feijóo "no se la va a regalar a Marruecos como Pedro Sánchez", de quien dice que, ante cualquier petición del país, "se pliega".

Ha defendido también, en la línea de su partido, que "no tiene sentido" que no sea España quien acoja el último y gran partido de la final puesto que "es campeona por segunda vez" y el país que más sedes acogerá en el 2030.

En este punto, ha acusado al presidente del Gobierno de "no trabajar" para conseguirlo.

"Ha mirado para otro lado, como hizo con la invasión de Ceuta cuando todos sabemos que estaban los agentes de Marruecos involucrados", ha denunciado Chueca, insistiendo que la postura de Sánchez con el Mundial "es otro motivo para que el 29 de noviembre haya un cambio de Gobierno en el país".