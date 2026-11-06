Clausuran durante un mes un conocido bar de un barrio de Zaragoza por "denegar el acceso a la autoridad"

A Casa di Marco, una conocida cafetería del barrio del Arrabal, deberá cerrar durante un mes tras cometer una infracción "muy grave".

Así se señala en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo que se celebrará este próximo lunes 9 de noviembre en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El consistorio impondrá al local un mes de clausura como sanción a haber denegado el acceso a la autoridad.

Ya el mes pasado, en la última Gerencia, otro local de Zaragoza recibió la misma sanción por no dejar entrar a la Policía.

Los hechos sucedieron en el bar San Braulio, ubicado en el número 7 de la calle Espoz y Mina.

Esta no ha sido la única sanción que se impondrá el próximo lunes desde la plaza del Pilar. En el orden del día se recogen múltiples infracciones, entre ellas no contar con la licencia de funcionamiento, sobrepasar el horario de cierre o unas inadecuadas medidas de prevención.

Otras sanciones

De hecho, los hay que, curiosamente, aunque lleven cerrado meses siguen acumulando sanciones. Es el caso del Muerde La Pasta de Gran Casa, donde ahora hay un buffet de comida asiática.

No obstante, el restaurante tiene pendiente una multa de 1.000 euros por no tener licencia de funcionamiento.

Casa Quílez, en la calle de Alonso de Aragón, y Bar Campos de Fútbol de RFAF, en Luciano Gracia, podrían tener que pagar hasta 2.000 euros por el mismo motivo.

Por no contar con las medidas de prevención adecuadas el local Triángulo Tropical, en el barrio de las Delicias, podría enfrentarse a una sanción de 600 euros.

Acumula otra de la misma cantidad, por alargar el cierre en una hora más de lo permitido por la normativa.

Ya en 2025 recibió la misma multa, cuando, además, fue también sancionado por sobrepasar el horario de cierre en hasta 5 horas. Por esto, recibió una multa de 3.602 euros.

Por pasarse tres horas el horario permitido La Estrella, en la calle de Santa Ana, se expone a pagar 1.500 euros.

Eso sí, todos estos establecimientos todavía pueden recurrir las sanciones. Lo intentó, por ejemplo, el bar Vrutal, ubicado en la calle de Eduardo Dato, al que se le imponía una multa de 5.000 euros por molestias y ruidos.

Sin embargo, el próximo lunes se inadmitirá el recurso de reposición interpuesto por el titular del local, según se señala en el orden del día de la gerencia.