Tatiana Gaudes llama "perro fiel de Sánchez" a Beltrán y le pide los 22 millones de ayudas al transporte que debe a Zaragoza

La concejal de Medio Ambiente y Movilidad en Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha estallado contra el candidato del PSOE al Congreso y exdelegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, por sus declaraciones en las que aseguraba que el Gobierno de España iba a "mirar con lupa" la nueva ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de la ciudad.

Lo decía a raíz del Real Decreto que el consejo de Ministros aprobó el pasado martes. Una nueva norma que ahora exige un régimen sancionador efectivo a las ZBE y pone coto a las denominadas 'fake'.

Algo que, si no se cumple en Zaragoza -ahora que se han reducido al mínimo posible las multas- tendrá "consecuencias". Básicamente, según ha señalado el exdelegado del Gobierno, podría conllevar a la posible pérdida de las ayudas al transporte.

Y, ante esta "amenaza" con las subvenciones, la edil responsable de Medio Ambiente ha aprovechado, precisamente, para exigirle el pago de las mismas.

De los 22 millones que, según Gaudes, debe el Gobierno de Sánchez al Ayuntamiento de Zaragoza la mitad son correspondientes "al segundo periodo de 2025".

Así, le ha respondido exigiéndole que "deje de poner la lupa en el Ayuntamiento de Zaragoza" y lo haga "con el Gobierno de España" porque "la ciudad ha cumplido siempre con todas y cada una de sus obligaciones".

Esta subvención es la que permite que, actualmente, el billete de bus y tranvía cueste 0,65 con las tarjetas multiviaje. Los viajes tienen un descuento del 50% que cubre con un 30% el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España y un 20% los ayuntamientos.

Sin embargo, aunque cada parte aporta lo suyo, es el Consistorio quien adelanta el dinero a la espera de recibir la parte correspondiente del Ejecutivo Central a lo largo del año.

Pero, "aunque se resolvieron y concedieron este verano", Gaudes asegura que todavía queda pendiente parte de 2025 y lo abonado de 2026.

Moratoria

Además, la concejal ha señalado que hace una semana fue cuando se dio a conocer a los consistorios españoles que se iba a llevar a cabo una moratoria. Es decir, que el pago de las ayudas "se pospone al año 2027".

Ha denunciado así que el PSOE en el Gobierno "se dedica a asfixiar económicamente a los ayuntamientos", ya que se trata de "unas magnitudes muy grandes de dinero" que sale inicialmente de las arcas municipales.

A esto, ha añadido que con el nuevo real decreto de las ZBE "no ha habido ningún tipo de consenso con los municipios españoles".

"Creíamos que el tono intimidante se había acabado con la dimisión de Puente -exministro de Transportes- pero parece que Beltrán quiere relevarle amenazando a la ciudad de Zaragoza diciendo que mirarán con lupa la ZBE y obrarán en consecuencia", ha denunciado Gaudes.

Así, la edil le ha aconsejado al cabeza de listas del PSOE en Zaragoza que "deje de ser el perro fiel de Sánchez y defienda a los zaragozanos, ya que es la circunscripción por la que se presenta".