La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, esta mañana en una de las nuevas promociones. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Natalia Chueca, sobre las nuevas viviendas de alquiler asequible: "Este viernes se abre el plazo de información"

Las nuevas viviendas públicas de alquiler asequible en Las Fuentes, San José y Valdefierro ya están casi listas para recibir a nuevos vecinos.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha ya la fase definitiva para adjudicar, por sorteo dos sorteos distintos, las 283 viviendas. Según ha señalado la alcaldesa Natalia Chueca, los inquilinos podrán entrar a vivir en las viviendas a finales de este año o principios de 2027.

Con este lanzamiento, el Gobierno municipal culmina la puesta a disposición de la ciudadanía de las 384 viviendas de alquiler asequible construidas en la ciudad con el respaldo de los fondos europeos Next Generation EU.

Aunque sean dos sorteos diferenciados -uno para las promociones de San José y Las Fuentes y otro para las de Valdefierro-, ambos comparten los mismos plazos.

La fase de consulta e información se inicia este viernes, 6 de noviembre, donde se detallarán las características de las promociones, las condiciones económicas y los requisitos de acceso (básicamente de VPA) para poder optar a las viviendas.

La información está disponible en la plataforma web creada para ello www.alquilerasequiblezaragoza.com o mediante el teléfono 976 23 16 66.

A mediados de noviembre se abrirá el formulario de inscripción, solo se podrá hacer por vía telemática a través de la página web.

Los sorteos se realizarán pocas semanas después de que se cierre el plazo de solicitud. Se harán ante notario, con publicidad y transparencia, tal y como ya se hizo en el sorteo de otras 78 viviendas anteriores.

Precios y características

El primer sorteo comprende un total de 151 viviendas, 140 plazas de garaje y 151 trasteros, distribuidos en dos edificios de nueva construcción.

Del total de pisos, 7 están completamente adaptados para personas con movilidad reducida.

En esta promoción, los precios definitivos fijados en la tabla del procedimiento parten de una tarifa de 6,66 euros/m² útil para las 112 viviendas ubicadas en el paseo de Vicente Cazcarra (y 4 euros/m² para sus garajes y trasteros) y de 6,80 euros/m² útil para las 39 viviendas del inmueble de la calle Miguel Servet 216 (4,08 euros/m² en el caso de sus garajes y trasteros).

La renta mensual resultante oscila entre un mínimo de 345 euros y un máximo de 835 euros para las tipologías de mayor superficie, quedando la renta media global de la promoción en 571 euros al mes

El segundo sorteo agrupa 132 viviendas, 108 plazas de garaje y 126 trasteros repartidos en cinco edificios del barrio de Valdefierro.

Atendiendo a criterios de cohesión social y accesibilidad, este lote reserva 7 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y 6 viviendas específicas para familias numerosas.

El cálculo de las rentas en estas cinco parcelas se establece sobre una base de 7 euros/m² útil para la vivienda y de 4,20 euros/m² para garaje y trastero.

A partir de las superficies de cada unidad, el alquiler medio estimado del conjunto se sitúa en 556 euros mensuales, partiendo desde los 328 euros en los apartamentos más compactos del edificio Venus hasta los 926 euros en las viviendas de mayor tamaño del edificio Piscis.