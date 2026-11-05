El Gobierno de Chueca pide explicaciones al PSOE por la falsificación de unos pases para el pregón

El Gobierno de Natalia Chueca ha acusado al concejal socialista Guillermo Ortiz y a la portavoz del grupo, Lola Ranera, de falsificar acreditaciones para acceder al balcón del Ayuntamiento durante el pregón de las Fiestas del Pilar, celebrado el pasado 10 de octubre.

Así lo ha señalado el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, basándose en un informe de la Oficina de Organización y Servicios Generales del Ayuntamiento.

En el documento se recoge que Ortiz accedió al balcón acompañado de otras tres personas y que, además, se negaron a entregar los pases al control de entrada.

Lorén ha detallado que "una de las acompañantes sacó varios pases del bolso y se dio la vuelta para impedir que se apreciara cuántos llevaba".

Cuando finalmente se entregaron las acreditaciones, "los funcionarios detectaron diversas diferencias respecto a los documentos originales".

En concreto, no coincidían el papel, la tipografía ni el tono de verde utilizado. Además, faltaba el año 2026 en la leyenda y la numeración estaba duplicada.

Tras contrastar estas circunstancias con la persona encargada de imprimir los originales, el informe concluye que el concejal y una de sus acompañantes portaban un número indeterminado de pases falsificados.

Por este motivo, el Ejecutivo municipal ha reclamado al PSOE explicaciones sobre la procedencia de estas acreditaciones y que se asuman responsabilidades por los hechos.

Una cuestión de seguridad

El Gobierno de Zaragoza ha subrayado que las acreditaciones permiten controlar el acceso a unos espacios cuyo aforo máximo está fijado por los técnicos para evitar accidentes.

"Los pases existen por una razón: los balcones de la Casa Consistorial tienen un aforo máximo fijado por los técnicos, precisamente para evitar accidentes", ha señalado Lorén.

El Ejecutivo ha insistido en la obligación de ejemplaridad de los cargos públicos y en el respeto a los controles establecidos por los servicios municipales. "Quien no respeta unas normas de seguridad tan elementales no puede representar a este Ayuntamiento como concejal", ha concluido.

Respuesta del PSOE

Desde el PSOE han denunciado que el PP haya "sobrepasado todas las líneas" al acusar a un concejal de conductas inapropiadas, "mientras siguen sin facilitar la información sobre el Spa de Ranillas, aclarar quién paga el abogado del señor Lorén o cómo ha creado una plaza de funcionario para el asesor que elaboró el informe sobre la nueva Romareda".

Han lamentado "profundamente" que el Gobierno de Chueca "utilice el Ayuntamiento de Zaragoza como si fuera una sucursal del PP de Génova".

"Los zaragozanos merecen otro tipo de política, basada en el respeto, la educación y el debate entre los que tienen ideas diferentes. El PP sigue abonado al bulo, al odio y al señalamiento. No todo vale para intentar desprestigiar al adversario", han criticado.