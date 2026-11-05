Fernando Beltrán ha asegurado que se estudiará "hasta qué punto se rozan los límites" para ser beneficiario de los 22 millones de ayudas al transporte. Más información: PP y Vox acuerdan una ZBE inactiva y ligada a la calidad del aire en Zaragoza pese a que el Gobierno obliga a multar

El Gobierno de Sánchez mirará "con lupa" la nueva ZBE de Zaragoza: "Si incumple, se actuará en consecuencia"

El Gobierno de Sánchez estudiará "con lupa" la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones que han acordado PP y Vox en Zaragoza.

Así lo ha asegurado el cabeza de lista del PSOE por Zaragoza al Congreso de los Diputados, Fernando Beltrán, esta mañana durante su visita al barrio Delicias.

"Hay que estudiarla y ver hasta qué punto se rozan los límites de los compromisos adquiridos con el Ministerio para poder ser beneficiario de esas ayudas de movilidad. Evidentemente, si vemos que transgrede el acuerdo, se actuará en consecuencia", ha expuesto Beltrán esta mañana.

La nueva ordenanza

PP y Vox presentaron este miércoles una nueva ZBE en Zaragoza donde "no se multará casi ningún día".

Así lo confirmaba la portavoz de los de Abascal, Eva Torres, quien detalló que la zona se mantendrá inactiva durante la mayor parte del tiempo, a excepción de nueve tramos que "seguirán como hasta ahora".

La ZBE solo se activará en función de los niveles de contaminación, concretamente se medirá el NO2 en las ocho estaciones con las que cuenta la ciudad.

Cuando cinco de ellas alcancen una escala alta de dióxido de nitrógeno durante dos horas será el momento en el que sí se sancione en la zona. Aunque se trataría de una situación "muy extraordinaria" en la ciudad, según Torres.

Cabe recordar que los vehículos que no cuentan con etiqueta B, C, ECO o CERO tienen 15 minutos para salir de la ZBE si han entrado por error. Esto, teniendo en cuenta el tamaño de la misma, supone que solo se sancionarán a los coches que se encuentren aparcados en la zona.

Nuevo decreto

Se trata de un acuerdo que llegó 24 horas después de que, precisamente, el consejo de Ministros aprobara un real decreto para poner coto a las ZBE 'fake'.

En la nueva norma, entre otras cosas, se obliga a imponer un régimen sancionador efectivo, que excluye cualquier sistema transitorio de avisos.

Por su parte, la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, aseguraba este mismo miércoles que "no se ponen en peligro" los 22 millones de ayudas al transporte.

Algo en lo que insistió también Torres, quien señalaba que, tras haberse leído la norma, con el acuerdo alcanzado "se cumple la ley". "Hay un régimen sancionador, pero se intenta multar lo menos posible a los ciudadanos", defendía la edil.