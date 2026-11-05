Gala González, dueña de una marca de ropa que llega a Zaragoza: "Queremos promover un consumo responsable"

Zaragoza y la moda vuelven a darse cita este fin de semana en el Hotel Avenida de la capital aragonesa.

En esta ocasión, la firma 'Amlul' llega por primera vez a la ciudad los días 6 y 7 de noviembre con un espacio pop-up en el que presentará sus propuestas.

Al frente de la marca se encuentra la creadora de contenido y diseñadora Gala González, que acercará al público zaragozano una selección de las prendas de su firma.

La fundadora muestra su entusiasmo e ilusión por su primer contacto profesional con Zaragoza: "Nos hace muchísima ilusión, es un lugar en el que tenemos muchas clientas y queremos dar visibilidad a que aquí se consume moda hecha en España", señala la creadora.

El pop-up ofrecerá una selección que incluirá desde las últimas novedades hasta las piezas más icónicas de la firma. Toda la propuesta responde a un modelo de producción ética y de ediciones limitadas, pensado para garantizar la exclusividad de las prendas.

'Amlul' se dirige a una mujer contemporánea, principalmente de entre 25 y 55 años. Aunque cuenta con una oferta variada, su catálogo está especializado en vestidos diseñados para ofrecer la máxima versatilidad.

"Nuestras prendas están pensadas para que te las puedas poner en el día a día o en momentos especiales, justificando su durabilidad y vida en el armario", explica González.

La elección del Hotel Avenida responde a la búsqueda de un entorno capaz de transmitir los valores y la identidad de la marca.

"El hotel encaja muy bien con la estética y la filosofía mediterránea y atlántica de la marca, creando un entorno acogedor para la clienta", apunta la diseñadora.

La apertura también despierta expectación entre las seguidoras de 'Amlul', que tendrán la oportunidad de conocer en persona a su fundadora, cuya comunidad supera los dos millones de seguidores en el conjunto de sus redes sociales.

"A mí me encanta conocer a todas mis seguidoras. De hecho, tenemos un par de clientas muy fieles en Zaragoza que me hace especial ilusión poder ver en persona; para mí siempre es maravilloso ver a la mujer que realmente representa todo el universo que he construido", confiesa González.

Horarios del pop-up

El espacio estará abierto al público en el Hotel Avenida el viernes, de 12:00 a 21:00 horas, y el sábado, de 10:00 a 16:00 horas.

Más allá de esta primera cita en Zaragoza, la diseñadora reafirma su compromiso con un modelo de negocio sostenible que apuesta por alejarse de la sobreproducción.

"La mayor labor de todo este proyecto es educar al cliente en unos hábitos de consumo mucho más responsables", señala la fundadora.

Conoce su historia

La historia de 'Amlul' está estrechamente ligada a la trayectoria internacional de su fundadora, Gala González, quien se formó en Londres y residió durante años entre Inglaterra y Estados Unidos.

Tras consolidar una influyente carrera como creadora de contenido, con una comunidad de alrededor de dos millones de seguidores en redes sociales, lanzó su propia firma en 2020.

Un año después, en 2021, decidió regresar a España para establecer el proyecto en su país de origen, impulsada por el deseo de poner en valor la artesanía y la moda hecha en España ante su audiencia global.

Desde sus inicios, la marca ha mantenido un compromiso con la producción ética y local, así como con las ediciones limitadas. Su propuesta se centra principalmente en el diseño de vestidos versátiles para una mujer contemporánea.

Con su principal espacio físico ubicado en un atelier de la calle Pelayo, 48, en Madrid, 'Amlul' combina este local propio con la organización de espacios pop-up y su presencia en distribuidores internacionales.

"Realmente el único espacio propio habilitado es nuestro atelier en Madrid. Por lo tanto, hacer una pop-up para nosotros es súper importante", concluye González.