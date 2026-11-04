Un cartel de aviso de Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza Ayuntamiento de Zaragoza

PP y Vox acuerdan una ZBE inactiva y ligada a la calidad del aire en Zaragoza pese a que el Gobierno obliga a multar

PP y Vox han llegado, al fin, a un acuerdo para modificar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza.

Así, tal y como lo ha explicado la portavoz de los de Abascal, Eva Torres, en la capital de Aragón "no se multará casi ningún día" a los ciudadanos que accedan a la zona sin etiqueta B, C, ECO o CERO.

Para lograr esto lo que se ha dibujado es, básicamente, una ZBE "inactiva" que estará ligada a los niveles de contaminación, concretamente al NO2. Siendo esta situación "un episodio muy extraordinario", según Torres.

Esto significa que se podrá acceder y aparcar sin tiempo limitado en la zona con cualquier tipo de coche todos los días, salvo que durante dos horas seguidas cinco estaciones (de las ocho que hay en la ciudad) superen el valor de referencia del dióxido de nitrógeno (todavía sin definir).

Cuando esto pase, la ZBE se activará hasta que pase el episodio.

Solo habrá "ocho o nueve tramos pequeños" que sí continuarán como hasta ahora. Es decir, que se podrá acceder con cualquier vehículo, con un espacio de 15 minutos para salir de la zona, y no se podrá aparcar.

Básicamente, una solución prácticamente igual a que casi se llega el pasado mes de julio, cuando el Gobierno de Natalia Chueca puso sobre la mesa las mismas condiciones, con la excepción de que se multaran, al menos, unos 20 días.

Pero desde Vox insistían en que no querían que "se discriminara a ningún ciudadano por el tipo de vehículo", por lo que pusieron como barrera en la negociación "que no hubiera multas".

Ahora, con este cambio similar al dibujado hace unos meses, ambos partidos han allanado el terreno para sentarse a hablar de los presupuestos de 2027. Queda todavía pendiente la reestructuración del Ayuntamiento, un "escollo" en el que siguen trabajando y que ya están "muy cerca" de cerrar.

Ayudas al transporte

Se trata, así, de un acuerdo que sorprende tras aprobar el Gobierno de España este martes un real decreto para poner coto a las ZBE 'fake' y que, entre otras cosas, obliga a sancionar a los vehículos sin etiqueta.

No obstante, la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha asegurado que "no se ponen en peligro" los 22 millones de ayudas al transporte. Torres también ha insistido en este asunto, afirmando que, tras haberse leído la norma, con el acuerdo alcanzado "se cumple la ley".

La nueva ordenanza entrará en vigor, previsiblemente, a principios de 2027. "Tiene que pasar por Gobierno, después debe estar 30 días de exposición pública y ser aprobada en comisión y pleno", ha explicado Gaudes.