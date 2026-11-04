Un centenar de trabajadores en las inmediaciones de FCC Medio Ambiente. E.E Zaragoza

CCOO y CGT suspenden la huelga de limpieza en Zaragoza: solo un 14% de la plantilla ha participado en el referéndum

Los sindicatos CGT y CCOO han anunciado la paralización temporal de la huelga de los trabajadores de limpieza de Zaragoza, servicio gestionado por FCC Medio Ambiente.

Así lo han decidido este miércoles, después de conocer los resultados del referéndum celebrado este miércoles entre los trabajadores para decidir sobre si continuarían las protestas durante el mes de noviembre.

Estaba previsto que la huelga de limpieza se reactivara el día 16, tras haber suspendido durante las Fiestas del Pilar la primera convocatoria por "los altos servicios mínimos que se impusieron".

No obstante, según los datos facilitados por las organizaciones sindicales, de una plantilla aproximada de 1.200 trabajadores, únicamente 165 empleados han acudido a votar.

El resultado ha sido de 129 votos a favor de continuar con las movilizaciones, 15 en contra, 4 votos en blanco y 17 nulos.

Unos datos que, pese a contar con un mayor número de trabajadores a favor de la huelga, señalan, a juicio de los sindicatos, "la falta de una participación suficientemente amplia para dar continuidad a las acciones reivindicativas".

Ante esta situación, CGT y CCOO han optado por frenar temporalmente las movilizaciones y dejar que sea la propia plantilla la que marque los próximos pasos.

Eso sí, los sindicatos han dejado claro que la suspensión de las protestas "no supone aceptar las condiciones planteadas actualmente por la dirección de FCC Medio Ambiente".

En este sentido, CGT y CCOO han subrayado que "respetarán las decisiones que adopte la mayoría de los trabajadores", pero mantienen su posición y no firmarán un nuevo convenio colectivo en los términos y condiciones que propone actualmente la empresa.