Zaragoza aprueba levantar las 359 viviendas de Instalaza y 'Living Romareda' pese al "superno" de PSOE y ZEC

El Gobierno de Zaragoza ha puesto punto y final a dos vacíos históricos en la ciudad. PP, Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, han sacado adelante la construcción de 359 viviendas de Instalaza y 'Living Romareda', pese al no "rotundo" del PSOE y ZEC a unos pisos que consideran "de lujo".

Concretamente, 155 viviendas corresponden al proyecto de Instalaza (siendo 31 de ellas cedidas al Ayuntamiento), mientras que las otras 204 (68 de alquiler) se levantarán en los antiguos suelos del convento de Jerusalén.

Así se ha acordado esta mañana en el pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento, tras suspenderse la sesión el pasado jueves después del trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo).

La corporación ha guardado un minuto de silencio al inicio del pleno, en respeto a las 69 personas que perdieron la vida el pasado miércoles 28 de octubre.

Tras esto, el orden del día ha dado paso únicamente a los asuntos dictaminados por Comisiones, entre ellos aprobar de manera definitiva los dos proyectos con los que se construirán 359 viviendas.

El resto de asuntos que se iban a debatir durante la sesión del jueves pasado, como la huelga nacional del 11-N o la inmigración, quedarán pendientes para más adelante.

Instalaza

La salida de Instalaza del casco antiguo de la ciudad ha sido celebrada por parte de PP, Vox y la concejal no adscrita.

El propio Víctor Serrano, concejal de Urbanismo en el Consistorio, ha defendido que el convenio va a permitir aumentar un 20% la vivienda protegida, con 31 VPO, y que, al igual que el expediente de 'Living Romareda' o el de Aceralia, supone la continuidad de una política municipal "que busca poner fin a los vacíos urbanos de la ciudad".

Asimismo ha defendido que, en concreto con esta operación, el Ayuntamiento obtendrá un local en planta baja de 900 m2, 798 m2 de un nuevo viario, una zona verde abierta al barrio que "supone que los vecinos puedan tener una calle estructurante con paseo Echegaray, así como una compensación económica cercana a los 987.000 euros para seguir impulsando más vivienda.

Sobre el incremento de la VPO, el concejal de ZEC, Suso Domínguez, ha expuesto que "en realidad, se aumenta el porcentaje obligatorio únicamente en un 0,02, lo que supone una vivienda más, si llega".

Ha criticado, además, que tampoco se garantiza que estas viviendas se construyan en paralelo a las privadas y teme que, al final, "se dejen para el final como siempre".

El concejal de Vox, Armando Martínez, ha respondido a Domínguez asegurando que en Zaragoza hace falta "vivienda de todo tipo". "Desde ZEC se señala que es insuficiente, pero oigan es más que cero. Matemáticamente del 0 al 1 hay un avance infinito con respecto a lo que hicieron ustedes, siendo cero las viviendas que hizo su partido al Gobierno de la ciudad", ha declarado.

El PSOE se ha abstenido en esta cuestión. Eso sí no por ello la socialista Ros Cihuelo se ha mostrado menos crítica con este proyecto.

"El señor Serrano nos lo presenta como una pócima mágica que resuelve todos los problemas del barrio. La realidad es que Instalaza no se va a ir con la firma de este convenio, faltan por lo menos 5 y para que se construya el edificio pues ni le cuento", ha planteado.

A lo que sí se ha posicionado en contra su partido, con un "superno" es a las viviendas del proyecto 'Living Romareda'.

Según Cihuelo, el Gobierno municipal "utiliza el suelo de todos como un cajero automático para equilibrar el balance de una ciudad en la que las cuentas acumulan tensiones, especialmente, pero no solo, con el pufo de La Romareda".

Serrano ha defendido la gestión de su partido enfrentándolo al modelo de la izquierda. "Por un lado tenemos lo que pasa cuando atascas urbanísticamente la ciudad o lo que sucede cuando coges las oportunidades mirando por el interés público para construir vivienda, viarios públicos y equipamientos", ha esgrimido.

'Living Romareda'

Por el proyecto en los antiguos suelos del convento Jerusalén la promotora abonará 22.432.408 euros a las arcas municipales.

La modificación del PGOU y el convenio ordenan un desarrollo que permite impulsar hasta 204 viviendas, de las cuales un tercio (68 viviendas) se destinarán a régimen de alquiler de larga duración durante un plazo mínimo de diez años, mientras que las restantes serán libres.

Asimismo, se consolidan 17.120 metros cuadrados de techo para usos terciarios y de equipamiento en zonificación A2 Grado 5, donde se levantarán dos residencias: una destinada a personas mayores y otra de carácter sociosanitario pensada para dar alojamiento a médicos internos residentes (MIR), personal de enfermería y familiares de pacientes hospitalizados desplazados a la capital aragonesa.

Además, se ha incluido al proyecto la demanda de Vox, con la que se incluirán 100 plazas de aparcamiento más de las previstas inicialmente.

"Desde el principio exigimos que el proyecto tenía que venir acompañado de un incremento importante, ya que la zona estaba totalmente saturada y los vecinos nos trasladaban graves problemáticas para aparcar", ha explicado el concejal Armando Martínez.

El edil ha lamentado la oposición de la izquierda, reprochándoles que prefieran mantener un solar abandonado en lugar de impulsar el desarrollo de la ciudad.

"Parece que les resulta de más interés general dejar allí una barbaridad de metros sin utilizar como un criadero de ratas o mantener una clasificación de suelo para un equipamiento religioso privado. Por cierto, señores de ZEC, ¿ustedes que querrían poner allí, una catedral o una mezquita? Nosotros, en cambio, estamos a favor de aprobar toda operación que implique ladrillos, grúas y soluciones reales para los zaragozanos", ha criticado.