La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su visita a las obras de la nueva escuela infantil de Arcosur. Ayuntamiento de Zaragoza

La nueva escuela infantil de Arcosur acogerá a los primeros alumnos a principios de 2027: iniciará al 40% de capacidad

La nueva escuela infantil de Arcosur, en Zaragoza, acogerá a los primeros alumnos durante el primer trimestre de 2027.

Lo hará, inicialmente, al 40% de su capacidad y serán los más pequeños del nuevo barrio zaragozano los primeros en tener una plaza en el centro.

Así lo ha asegurado este martes por la mañana la alcaldesa Natalia Chueca, durante su visita a las obras de la escuela, que ya "casi está terminada".

Será, a finales de este 2026, cuando el centro se terminará por completo.

La regidora ha recordado que, precisamente, fue en septiembre cuando se inició la cimentación y que la escuela se ha levantado "en tiempo récord" y con "las mínimas molestias que conllevan unas obras".

El proyecto, cuya redacción y ejecución de obras fue adjudicada por el Ayuntamiento de Zaragoza a la empresa Firmeza Solutions por 3.033.750,72 euros (IVA incluido), ha seguido un modelo de construcción en paralelo.

Por un lado, Firmeza ejecutaba la obra civil en la parcela, mientras que por otra parte Metro7 diseñaba y construía el edificio modular gracias a su sistema industrializado Minimal.

"Este modelo de construcción permite ser mucho más ágiles. Hablamos de 43 unidades modulares que se han fabricado en 3 dimensiones de forma externa y llegan aquí totalmente terminadas para unirse in situ sobre la cimentación de hormigón armado, acortando radicalmente los tiempos de espera", ha detallado Chueca.

Con este formato, ya se han trasladado e instalado todos los módulos tridimensionales creados íntegramente en fábrica. Y, en estos momentos, el edificio ya está instalado, a falta de algunos elementos como el porche y de todas las tareas de conexiones y servicios en el interior del inmueble.

Construcción en módulos

El proyecto de la nueva escuela consta de dos tipologías de módulo: 25 unidades de aproximadamente 9x3 metros y 18 unidades de 6,6x3 metros. Además, cuenta con 6 unidades de porche y 1 porche de mayores dimensiones para el acceso. Cada uno de los módulos es autoportante, aunque sobre el terreno se conectan estructuralmente unos a otros, así como a la propia cimentación.

Durante su recorrido por las obras, la alcaldesa ha podido observar cómo la geometría se propone con forma de "L", de manera que se dividen los espacios educativos en dos alas, lo que permite la separación por edades y niveles de desarrollo.

Según ha explicado la regidora, la volumetría y el tratamiento de las fachadas buscarán una integración armónica con el paisaje urbano y natural mediante líneas limpias y una escala adaptada al uso infantil. Los espacios para el alumnado se abren hacia el núcleo de la parcela, mientras que los espacios de servicio lo hacen hacia el exterior.