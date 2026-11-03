Chueca exige rigor a Óscar Puente por el cierre del AVE Madrid-Barcelona: ¿Es para que no se hable de los fallecidos?

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha tildado de "ocurrencia" las intenciones del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, de cerrar la línea de AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona durante dos años para acometer las imprescindibles obras de mejora.

Según la primera edil, resulta "difícil" hacer valoraciones "de alguien que ya no tiene ninguna credibilidad y que acumula ya dos accidentes con 110 fallecidos este año".

En este sentido, ha acusado a Puente de utilizar el corte para que no se hable de las víctimas de la tragedia de Urda y le ha exigido "informes técnicos, estudios y rigor" antes de tomar una decisión.

"¿Por qué ahora y no hace un mes? ¿No quiere que se hable de los fallecidos? Vamos a ser serios, no creo que Puente esté cualificado. ¿Hay estudios o simplemente es una ocurrencia porque no sabe qué decir?", ha cuestionado la regidora.

"Electoralismo"

Este mismo lunes, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, manifestaba su apoyo al corte de la línea si servía para salvar vidas, aunque aseguraba temer que Óscar Puente usara la medida solo "por electoralismo".

Insistía también Azcón en que el Ministerio tiene que aportar "inmediatamente" toda la información que ha utilizado para poner esta posibilidad "tan drástica" sobre la mesa.

A su modo de verlo, cerrar la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona durante dos años para acometer las imprescindibles obras de mejora sería un "drama" para el sector turístico y los empresarios.