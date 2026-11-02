El helicóptero ha trasladado al conductor herido hasta un hospital. Guardia Civil de Zaragoza

Muere una mujer de 80 años en un violento choque contra un camión en la A-121 en Alberite de San Juan (Zaragoza)

Una mujer de 80 años ha muerto este lunes en las carreteras de Zaragoza como consecuencia de un violento accidente de tráfico.

Los hechos han ocurrido a las 16.24 en el kilómetro tres de la A-121, en el término municipal de Alberite de San Juan.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se ha producido en una intersección y ha consistido en una colisión frontolateral.

En él se han visto implicados un vehículo articulado y un turismo.

Como consecuencia del golpe, el conductor del turismo ha resultado herido grave y ha tenido que ser trasladado en helicóptero hasta un hospital.

La mujer fallecida viajaba en el asiento derecho del coche. Mientras, el conductor del camión ha resultado ileso.

El accidente está siendo ahora analizado por el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Guardia Civil de Tráfico de Zaragoza.

Siniestro en Tarazona

Este ha sido el siniestro más grave en lo que va de puente en las carreteras de Aragón, pero no el único.

A las 13.30 de este lunes se ha producido otro a la altura del kilómetro 91.6 de la N-122, en el término municipal de Tarazona.

En este caso, el vuelco de un vehículo articulado en la calzada ha obligado a cortar el carril sentido Soria.

El conductor, además, ha tenido que ser evacuado al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Al igual que en el anterior, las causas son objeto de estudio por parte de la Guardia Civil de Tráfico.