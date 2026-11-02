El impuesto de las aguas castiga a las familias numerosas de Zaragoza por cuarto año: los afectados esperan una solución

El Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), sustituto del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), vuelve a perjudicar a las familias numerosas de Zaragoza y el resto de Aragón por cuarto año consecutivo.

Los hogares con tres o más hijos llevan años esperando una bonificación que corrija lo que consideran una injusticia.

El impuesto aplica el principio de 'quien contamina, paga' sin importar cuántas personas viven en cada casa, lo que hace que a las familias más numerosas les vengan recibos más elevados sin importar si tratan de ahorrar agua o no.

El colectivo 3ymás lleva tiempo echando cuentas y la factura llega a salirles hasta un 275% más cara al tener que poner más lavavajillas y más lavadoras o necesitar más minutos de ducha, por citar tres ejemplos.

Según sus estudios, el componente variable para un hogar con un único miembro sale a 0,36 euros el metro cúbico, pero con uno de cinco, el coste se eleva hasta los 0,69 y en una vivienda de ocho personas crece hasta los 0,99.

El IMAR empezó a cobrarse en Zaragoza en octubre de 2023. Ya entonces se vio que este colectivo iba a resultar perjudicado, y aunque el PP prometió tomar cartas en el asunto en el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2024, la falta de unos nuevos presupuestos y el adelanto electoral han hecho que la solución siga demorándose.

En las últimas semanas, los hogares han vuelto a recibir las cartas del Instituto Aragonés del Agua (IAA) con el recibo de 2025.

A la Zona 1 de Zaragoza -que abarca la Margen Izquierda, el Casco y La Almozara- se le reclamarán los consumos de enero a diciembre de 2025, mientras que la Zona 2 -Las Fuentes, San José, Torrero y La Paz- tendrá que responder por los de noviembre de 2024 a octubre de 2025.

En el caso de la Zona 3 -Las Delicias, Oliver, Universidad, Centro, Casablanca y los barrios del sur- los cargos se centrarán en el periodo comprendido entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), los contribuyentes tienen desde este pasado 16 de octubre hasta el 16 de diciembre -ambos incluidos- para pagar sus facturas de forma voluntaria.

En el caso de las ya domiciliadas, los recibos serán cargados en la cuenta bancaria indicada durante el período voluntario de pago, y la entidad financiera emitirá el correspondiente justificante de pago.

Para aquellos que todavía no los tengan, el pago podrá hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras en la recaudación del IMAR señaladas en el documento de pago remitido a cada contribuyente.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, las deudas pendientes serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del período ejecutivo.

También se exigirá, llegado el caso, el interés de demora y las costas que se produzcan, unos sobrecostes que pueden llegar al 20%.

Desde el Gobierno aragonés señalan que los contribuyentes que dentro de los quince primeros días del período voluntario de pago no hayan recibido el documento de pago podrán obtener un duplicado en la Oficina de Gestión del ICA/IMAR (avenida de Ranillas, número 1, edificio D, planta 1.ª, de Zaragoza), a través del enlace que dicha Oficina tiene en la página web que el Instituto Aragonés del Agua tiene en el portal del Gobierno de Aragón www.aragon.es, a través de iaarecaudacion.aragon.es/icap/ o en el teléfono de atención al ciudadano 876 55 74 00.

A este respecto, recalcan que "la no recepción del documento de pago no exime de la obligación de realizarlo".

Existe, no obstante, la opción de interponer recurso de reposición ante la Dirección del Instituto Aragonés del Agua, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario o una reclamación económico-administrativa, ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Las conversaciones

El presidente de 3ymás, Alejandro López-Blanco, se ha visto recientemente tanto con responsables del Departamento de Familia que dirige Alejandro Nolasco (Vox) como con representantes del PP, unos encuentros de los que destaca la "buena acogida" que sigue teniendo la reivindicación de las familias numerosas.

El cambio lleva pendiente desde la pasada legislatura, aunque, según le han trasladado, "pronto" podría haber una solución.

"No podemos seguir siendo los paganos de algo que llevamos denunciando tanto tiempo. La fórmula actual es discriminatoria", expone.

Esta semana, PP y Vox presentarán el primer presupuesto de su nuevo Gobierno. En él se recogerán bonificaciones para el Grupo II del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la primera bajada del IRPF.

Sin embargo, para ver cambios en el IMAR podría ser necesario esperar hasta 2028.

Así, al menos, lo recoge el acuerdo firmado en abril por Jorge Azcón y Alejandro Nolasco en abril de este año.

Así es el impuesto

El IMAR tiene una parte fija de 4,62 euros al mes, pero los problemas vienen con la variable. Para los consumos domésticos de 0 a 6 metros cúbicos se establece un precio de 0,35 €/m3, mientras que a los hogares que se mueven entre los 6 y los 20 se les cobra 0,82.

Cuando se superan los 20 metros cúbicos, el tramo variable se dispara hasta los 1,37 euros, y es ahí donde las familias numerosas salen perdiendo.

En noviembre de 2024 se explicó que la intención era eliminar el tercer tramo recogido en el artículo 20 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre, de forma que todo el consumo que exceda del primero (de 0 a 6 metros cúbicos mensuales) se liquide directamente en el segundo “siempre que el número de miembros de la unidad familiar sea superior a cinco”.

Pero finalmente, lo que recoge textualmente el pacto de Gobierno es el establecimiento de una tarifa especial para familias numerosas con una reducción del 40% en consumos que superen los 20 metros cúbicos.

Desde 3ymás esperan conocer la letra pequeña en los próximos meses, ya que será entonces cuando puedan valorar si el nuevo modelo ya es 100% justo o les sigue penalizando.

El acuerdo dice que también habrá una equiparación de los barrios rurales que no están conectados a la red de depuración de Zaragoza a las condiciones del resto de la ciudad, una reivindicación que viene de años atrás y que ha acabado, incluso, en manos de la Justicia.