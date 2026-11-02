Alarma por el aumento de los apartamentos turísticos en Zaragoza: cada vez hay más y son los que más crecen

Zaragoza ha batido récords en turismo en los primeros ocho meses del año. La capital de Aragón ha alcanzado el mejor registro desde 2022, con 865.576 viajeros y 1.500.491 estancias en hoteles, apartamentos turísticos y camping.

Eso sí, pese a que el balance es positivo, las cifras señalan notablemente un cambio en la forma de viajar o, más bien, de hospedarse en la ciudad.

Los apartamentos turísticos parecen estar ganando terreno en el mundo hostelero, acumulando un 44,92% más de turistas que en el mismo periodo de 2025.

Tanto es así que, durante lo que va de año, estos los establecimientos han reflejado el mayor crecimiento en el acumulado total.

Y, pese a que los hoteles siguen concentrando la mayor parte de la actividad -con 792.284 viajeros y 1.324.336 pernoctaciones entre enero y agosto- sus cifras este año ya salen ligeramente en negativo (con un 1% menos que el año pasado).

Estadísticas aparte, no hay duda de que se trata de un mercado cada vez más tensionado. Ya en febrero de este año, los hoteles alertaban de la alta proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad.

En un comunicado en el que lanzaron un SOS al Ayuntamiento de Zaragoza, a quien le exigían medidas inmediatas, señalaban que la capital se encuentra en "umbrales de alerta" en determinadas zonas.

Un conflicto que se suma a la tensión y los problemas por la falta de vivienda asequible. No obstante, desde el Ayuntamiento han confirmado que ya están estudiando la posibilidad de regular las viviendas de uso turístico en las zonas más afectadas de la ciudad, como en el Casco Histórico.

753 VUT

En total, en la capital aragonesa hay unas 753 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un 0,22% de las viviendas en la capital.

Una cifra que se mantiene exactamente igual desde 2022. Al menos, así lo defendió el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, durante la última comisión de su ramo en la que la socialista Ros Cihuelo reclamó que las VUT habían crecido un 300% en cuestión de ocho años.

Aunque, según estimaciones del sector, Zaragoza capital cuenta con más de 800 VUT registradas, lo que supone alrededor de 3.000 plazas.

Según los datos reflejados en un estudio de Horeca, a esta oferta se suman una bolsa estimada de entre 200 y 290 VUT ilegales en Zaragoza ciudad, lo que representa más de un 30% adicional sobre el parque legal, concentradas principalmente en el Casco Histórico, entorno del Tubo y área centro.

En el mismo informe del sector se refleja que la facturación anual potencial asociada a esta actividad irregular podría alcanzar los 4 millones de euros en la capital.

Con la vista en Navidad

Lejos de lamentarse, el sector hotelero asegura mirar su futuro más inmediato.

El presidente de Horeca Hoteles, Antonio Presencio, asegura que la Navidad está adquiriendo cada vez más relevancia y que la oferta cultural, marcada por los mercados navideños y la gastronomía, juega cada vez más a favor de Zaragoza.

Por ello, cree que adelantar el alumbrado navideño -este año está previsto para el 20 de noviembre- hace que muchas personas se animen a venir a la capital.

El sector también ha contribuido a ello, con ventajas y descuentos en las estancias a través de Promhotel.

"Competimos con destinos urbanos de Navidad consolidados como Málaga, Madrid, Barcelona o Vigo, pero se está haciendo una apuesta muy importante por parte del Ayuntamiento para dotar a la ciudad de luz y hacerla atractiva. Eso no es solo interesante para nosotros sino también para el comercio", añade.