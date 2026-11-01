El cementerio de Zaragoza, en cifras de récord: más de 240 inhumaciones al mes y picos por encima de la covid-19

El cementerio de Zaragoza está viviendo un atípico 2026 con un auténtico "giro estadístico" respecto a las cifras de los años anteriores.

De enero a septiembre, la media de inhumaciones en Torrero se ha elevado hasta las 243.

Destaca de manera extraordinaria el mes de marzo, en el que se alcanzaron 290, convirtiéndose en el registro mensual más alto de toda la serie histórica desde 2018 y superando incluso el pico de 287 inhumaciones de abril de 2020 durante la primera ola de la pandemia.

En enero fueron 274 y en febrero, 255, mientras que el mínimo de lo que va de año se dio en julio con 220 operaciones.

Si se computan los diez meses de 2026 incluyendo el dato parcial de octubre, la media mensual se sitúa en 230 inhumaciones, según explican desde el Ayuntamiento.

En cuanto a la evolución de las cremaciones, "en 2025 se registraron 4.147 incineraciones efectivas, lo que representa un promedio mensual de 345 cremaciones al mes", ha especificado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Este 2026, hasta el 30 de septiembre de 2026 se habían acumulado de 2.779 incineraciones, lo que supone un promedio de 308 incineraciones al mes durante los tres primeros trimestres del año.

Esta media mensual entraña una moderación del 10,65% respecto al promedio mensual registrado por el Tanatorio en todo 2025, que fue de 345 cremaciones mensuales, y una reducción del 5,48%, con 161 servicios menos, si se compara con las 2.940 solicitudes de incineración acumuladas entre enero y septiembre de 2025.

"Se constata que la cremación sigue registrando un volumen muy elevado que representa el 55,95% de los servicios frente al 44,05% de las inhumaciones, recordando siempre que una parte significativa de los usuarios del tanatorio opta por custodiar las cenizas fuera del recinto municipal, situando la ratio de servicios en 1,27 cremaciones por cada inhumación", ha detallado el edil.

El camposanto cuenta con 148.194 contenedores funerarios.

El último análisis del Consistorio revela que 140.927 contenedores se encuentran actualmente ocupados, lo que representa el 95,1% de la capacidad total del recinto.

Pese al elevado porcentaje, el Ayuntamiento asegura que goza de una plena solvencia operativa para absorber la demanda estructural de servicios funerarios en la ciudad.

Según explica, la existencia de 6.890 contenedores vacíos en el inventario general -apoyada en la rotación continua de las concesiones a 5 años, la disponibilidad inmediata de nichos y cinerarios reflejada en el corte de octubre de 2026 y la labor municipal de reversión que ya suma 2.965 unidades recuperadas y 3.191 pendientes de renovación- garantiza la prestación ininterrumpida del servicio público funerario en Zaragoza con los máximos estándares de planificación.

Asimismo, para reforzar aún más esta capacidad de respuesta ante la creciente demanda de depósito para urnas de cenizas, hace unas semanas dieron comienzo en el camposanto las obras correspondientes a un nuevo proyecto de ampliación destinado a dotar a las instalaciones de otros 540 columbarios adicionales con un presupuesto de 120.000 euros.

Régimen de concesión

Al examinar este inventario según el régimen jurídico de ocupación, se observa que algo más de la mitad del cementerio opera bajo la modalidad de concesión a 5 años, que agrupa exactamente 75.544 contenedores, el 50,98% del total, de los cuales 69.137 están ocupados (una tasa de ocupación del 91,52%), 6.151 están vacíos (concentrando el 89,27% de todas las vacantes del cementerio), 241 están en trámite, 14 figuran como desconocidos y 1 está reservado.

En tercer lugar se sitúan las concesiones a 49 años, que comprenden 22.920 contenedores (el 15,47% del total) y presentan la tasa de ocupación más alta del camposanto con un 99,21%, dado que 22.740 unidades están ocupadas, 156 están vacías y 24 se hallan en trámite.

Completan el inventario 119 contenedores en régimen de concesión a 99 años (el 0,08% del total, con 116 ocupados y 3 vacíos) y 2 unidades catalogadas sin régimen específico (1 ocupada y 1 vacía).