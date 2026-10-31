Los dos cabezudos, este sábado, durante la presentación. E. E.

Zaragoza estrena cabezudos inclusivos: se llaman Lía y Bruno y llevan implante coclear para visibilizar la discapacidad

La Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza (Aspansor Zaragoza) ha presentado este sábado a Lía y Bruno, sus nuevos cabezudos inclusivos con implante coclear, en un encuentro celebrado en La Harinera de Zaragoza y en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.

La jornada ha reunido a familias, jóvenes, profesionales de la entidad y personas que han querido acercarse para compartir este momento tan especial.

La presentación ha permitido conocer a estos dos personajes a través de entrevistas y de la participación del público, una actividad que también ha servido para exponer el origen del proyecto y su objetivo: visibilizar la discapacidad auditiva y contribuir a una sociedad más inclusiva, aprovechando el arraigo de los cabezudos en la tradición y la cultura aragonesa.

La iniciativa nace de los jóvenes y tiene como objetivo sensibilizar a toda la sociedad, ya que Lía y Bruno pretenden ser mucho más que dos cabezudos.

Ambos representan una iniciativa impulsada por los jóvenes de Aspansor Zaragoza, que han querido trasladar sus experiencias e inquietudes a unos personajes capaces de acercar la realidad de la discapacidad auditiva a personas de todas las edades.

A través de sus historias, los dos personajes permiten mostrar distintas situaciones relacionadas con la pérdida auditiva y el uso del implante coclear, dando visibilidad a una discapacidad que, en muchas ocasiones, no resulta evidente a simple vista.

El proyecto nace con vocación de continuidad y pretende llegar a colegios, centros de mayores, centros de día, barrios y comparsas de Zaragoza, utilizando la cultura popular como herramienta para fomentar el conocimiento, la empatía y la inclusión.

Desde Aspansor Zaragoza han agradecido especialmente a los jóvenes participantes su implicación, creatividad e ilusión, así como a las familias de la entidad por su apoyo y acompañamiento durante el desarrollo de esta iniciativa.

También el trabajo de las profesionales que han contribuido a hacerla realidad, la acogida de La Harinera de Zaragoza y la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Asimismo, han mostrado su gratitud a todas las personas ajenas a la entidad que asistieron a esta presentación y compartieron este día.

Su presencia contribuye a que Lía y Bruno comiencen su recorrido con el respaldo de una sociedad cada vez más comprometida con la inclusión.

La presentación, dicen desde el colectivo, es solo el comienzo. Aspansor Zaragoza continuará desarrollando actividades en La Harinera durante el mes de noviembre para seguir promoviendo la sensibilización sobre la discapacidad auditiva:

• 7 de noviembre, de 11:30 a 12:30 h: jornada de sensibilización con una entrevista a la doctora Lavilla.

• 21 de noviembre, de 11:30 a 12:30 h: jornada de sensibilización.

• 28 de noviembre, de 17:00 a 18:00 h: encuentro juvenil y fotografías.

Con estas propuestas, Aspansor Zaragoza pretende reafirmar su compromiso con la participación de la juventud, la sensibilización social y la construcción de espacios culturales accesibles e inclusivos.