Anne, dueña de una pastelería en Zaragoza: "Facturamos más de un 30% en Halloween, es una auténtica locura"

La festividad de Halloween ha dejado de ser una celebración puntual para convertirse en una de las campañas comerciales más destacadas del sector pastelero.

Cada vez son más los establecimientos que adaptan esta tradición americana a sus productos habituales, incorporando elementos terroríficos a sus elaboraciones para llamar la atención de los clientes.

En los últimos tres años, la demanda de especialidades temáticas ha experimentado un notable crecimiento en las pastelerías de Zaragoza, donde la combinación de artesanía y propuestas divertidas ha calado con fuerza entre el público local.

Así lo confirma Anne-Laure Romeuf, propietaria de la pastelería Petit Croissant, quien asegura que esta campaña supone un incremento superior al 30% en la facturación del negocio.

"Halloween es una festividad muy buena para nosotros. Desde hace dos o tres años, la verdad es que es una locura. En el obrador están como locos estos días", señala Romeuf.

Una de las particularidades de esta pastelería es que todas sus elaboraciones se realizan íntegramente a mano y con materias primas de calidad.

Para estas fechas, el establecimiento apuesta por diseños llamativos que atraigan la atención del comprador desde el primer vistazo.

Durante la campaña, el obrador prepara una amplia variedad de dulces artesanales a precios asequibles. Entre las propuestas destacan los cruasanes monstruosos, las cookies con forma de araña y los fantasmas de merengue.

"Son productos muy chulos que se venden a precios muy asequibles, entre 2 y 5 euros como mucho. La gente sabe que llega una festividad y busca un detalle bonito y gracioso para llevar a una cena o regalar a los niños", explica la propietaria.

Dentro del catálogo especial que presentan, la estrella indiscutible en ventas es el croissant monstruo, una pieza decorada con cuernos y rellena de frambuesa, cuyo interior simula sangre. Junto a él, el croissant Drácula negro también se encuentra entre las opciones preferidas de los clientes.

Buena campaña

El comportamiento de los consumidores durante esta campaña presenta una particularidad, las ventas no se concentran exclusivamente en la jornada del 31 de octubre, sino que se distribuyen de manera constante a lo largo de los días previos.

"Sacamos muchísimas cosas en Halloween y toda la semana, y son cosas que se venden rápido y de manera continuada", declara la dueña.

En cuanto al perfil del comprador, la mayoría son adultos que compran estos productos temáticos para regalar o llevar como detalle a reuniones sociales con amigos, así como para los más pequeños de la casa.

"Se lo llevan los adultos para regalar a los niños o a los amigos porque hace gracia. Es una fecha especialmente dedicada a los niños", subraya Romeuf.

Asimismo, la propietaria recalca que, aunque festividades tradicionales como el Día del Padre y el Día de la Madre siguen teniendo un peso importante, la creciente popularidad de Halloween se ha convertido en una excelente oportunidad comercial.

A su juicio, el entusiasmo de los clientes por celebrar cualquier ocasión especial favorece este tipo de campañas.

"Yo creo que la gente tiene ganas de celebrar, de fiesta y de cambiarse las ideas porque la vida está complicada. Ven productos así divertidos y dicen: “Mira, vamos a coger esto y, si vamos a cenar a casa de no sé quién, lo llevamos"", confiesa la fundadora de Petit Croissant.