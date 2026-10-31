Alejandro, enterrador con 9 años de experiencia: "La primera vez me impresionó y pensé '¿Dónde me he metido?'"

Alejandro García nunca había pensado que acabaría trabajando como enterrador en el cementerio de Torrero de Zaragoza.

Hace ya nueve años que se presentó al examen para este oficio por "casualidad" y desde entonces asegura haberse acostumbrado a los gajes que conlleva el oficio.

"Poco a poco te vas haciendo a lo que es esto. Es un trabajo duro porque ves cosas que no se ven normalmente, como cadáveres", explica el joven, quien asegura haber vivido experiencias durante estos años "para rato".

A sus 34 años, es el trabajador más joven de la brigada municipal y ha aprendido a convivir con una realidad que muchos ni se imaginan.

Cuenta que el primer contacto con esta profesión no fue sencillo. "La primera vez que lo vi me impresionó, la verdad. Pensé, ¿dónde me he metido?", recuerda sobre el momento en el que se enfrentó por primera vez a un cadáver.

Con el paso del tiempo, no obstante, ha aprendido a acostumbrarse a las situaciones que forman parte de su jornada. "Poco a poco te vas haciendo", explica, aunque reconoce que hay momentos que son "muy duros".

Entre las tareas que desempeña se encuentran las inhumaciones y exhumaciones de cadáveres en nichos, sepulturas y panteones, además de distintos trabajos de mantenimiento.

Esto último cobra mayor importancia en las últimas semanas de octubre, con la preparación del camposanto para Todos los Santos.

Momentos "duros"

Pero entre la rutina, hay momentos complicados. "Es muy duro acostumbrarse a enterrar a una persona y ver a la familia, sobre todo cuando se trata de un joven o, incluso, de un bebé", detalla.

En este punto, recuerda uno de los primeros consejos que le dieron algunos compañeros nada más empezar: "Hay que mantener la presencia e intentar ser lo más respetuoso posible, al final en este trabajo tratas con una persona a la que se le ha muerto un ser querido o cercano".

Aunque es triste, García asegura que son muchas las veces que "las personas agradecen que el trabajo se haga bien y con respeto".

Para sobrellevar todas estas situaciones y no llevarse a casa el trabajo, el joven considera imprescindible "hacer deporte o quedar con los amigos" después del trabajo para "desconectar".

Durante estos años también ha vivido momentos curiosos que forman parte del día a día del cementerio. Pone de ejemplo cuando una familia acude para localizar un nicho y asegura que el que le muestran no es el suyo, "pero sí lo es".

Y esto, dice, pasa "más veces de lo que parece" porque "el cementerio es muy grande y a veces para orientarse puede ser complicado", explica.

Pese a que no era el trabajo de sus sueños, García asegura haberse hecho al día a día del camposanto. De momento, sigue siendo el más joven de la plantilla y dice que, en el momento en que eso cambie, será porque se habrá hecho mayor.