El Parque de Atracciones de Zaragoza reabrirá en marzo de 2027. E. E.

Ya es oficial: el Parque de Atracciones de Zaragoza reabrirá en 2027 y sus 63 trabajadores serán subrogados

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado este viernes que el Parque de Atracciones está ya en manos del nuevo gestor tras meses de idas y venidas entre los socios.

Las instalaciones reabrirán el 5 de marzo de 2027. Lo harán en su versión "actual", aunque en paralelo se irá trabajando en el nuevo proyecto, que todavía tiene que ser presentado.

Según ha explicado, Fénix Entertainment ha comprado las acciones a la familia Morte por 1,4 millones de euros y ya tiene las llaves del complejo.

Ella misma ha asegurado que la transferencia "se recibió" este jueves y que, por tanto, el grupo argentino ya es su máximo responsable.

Chueca ha mostrado su satisfacción tras meses de polémicas que han generado un retraso en la adjudicación "que no debería de haberse producido".

A partir de ahora, el nuevo propietario podrá empezar con todos los trabajos de adecuación, imprescindibles para que las atracciones vuelvan a estar a punto.

Desde el Ayuntamiento también se ha celebrado la subrogación de 63 trabajadores y que los despidos se vayan a limitar a puestos directivos y cargos de confianza.