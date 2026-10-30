Jesús, propietario de una inmobiliaria: "Para obtener un rendimiento de un 5 %, varios ya prefieren invertir en fondos"

El sector inmobiliario se encuentra actualmente en pleno centro de debate debido a las dificultades de acceso a la vivienda que atraviesa el país.

Comprar o alquilar una vivienda se ha convertido en un auténtico desafío, debido a unos precios desorbitados y a una oferta insuficiente para satisfacer la demanda.

Tal y como señalan los expertos, el sector ha entrado en una dinámica marcada por una mayor pausa, negociación y prudencia.

"Antes, había operaciones que se cerraban muy rápido, incluso el mismo día. Ahora eso es más complicado, el comprador estudia mejor cada decisión", asegura Jesús López, CEO y agente inmobiliario de Atalea Inmobiliaria.

Los profesionales del sector definen la situación que atraviesa el país como la de un mercado fundamentalmente sano, pero cada vez más condicionado por la volatilidad macroeconómica, el endurecimiento del crédito hipotecario y un marco regulatorio que genera notables dudas entre los propietarios.

La evolución de los tipos de interés y el constante repunte del Euríbor se han consolidado como los principales factores moderadores de la demanda en la capital aragonesa.

El Euríbor, situado en torno al 3,22 % y las condiciones de financiación también influyen en las decisiones de compra.

Por ejemplo, ante una subida suficiente de los tipos de interés, una hipoteca cuya cuota mensual fuera de 700 euros podría pasar a 850 euros, dependiendo del importe, el plazo y las condiciones del préstamo, son 150 euros más al mes, una diferencia importante para muchas familias.

"En los últimos meses sí que ha bajado el número de compraventas por la subida del Euríbor, porque el precio es alto y hay particulares que no pueden asumir el pago de una hipoteca elevada", señala López.

Esta realidad ha cambiado el comportamiento del comprador zaragozano, que ha optado por una postura más prudente a la espera de una estabilización de las condiciones bancarias.

"La gente busca algo de tres habitaciones, pero viviendas en las que se pueda meter y que no le compliquen la vida si sube el Euríbor y tiene una hipoteca variable", explica el agente inmobiliario.

Para que la venta de un inmueble sea rápida y exitosa en el escenario actual, es fundamental que la propiedad salga al mercado con una valoración ajustada y transparente.

"Ahora hay que diseñar una estrategia mucho más clara para sacar un piso a la venta. Nuestra labor es asesorar al cliente en cada momento y ser sinceros y transparentes con él para que luego tome la decisión", subraya López.

En esta línea, las viviendas con un precio de salida inferior a los 200.000 euros concentran la mayor parte de las operaciones cerradas con éxito.

Este segmento responde a las posibilidades económicas de los trabajadores y de las parejas jóvenes que buscan adquirir su primera vivienda sin comprometer excesivamente su estabilidad financiera.

Asimismo, el comprador tipo muestra una clara preferencia por viviendas de tres dormitorios, con uno o dos baños y, a ser posible, plaza de garaje, aunque los pisos más pequeños tienen mayor salida en el mercado.

"La gente busca algo de tres habitaciones, un baño o dos y, si puede tener garaje, mejor. Pero cada vez se buscan pisos más pequeñicos, por norma, porque al final el precio es inferior y la gente paga lo que puede", destaca Jesús López.

Jesús López distingue principalmente entre quienes buscan una vivienda para vivir y quienes compran como inversión.

Entre los primeros destacan las parejas trabajadoras que, después de varios años ahorrando, buscan adquirir su primera vivienda, así como las familias que necesitan cambiar de casa.

Por otro lado, existen distintos perfiles de inversores: desde particulares que buscan obtener una rentabilidad estable mediante el alquiler hasta inversores y sociedades que adquieren inmuebles para reformarlos y volver a ponerlos a la venta.

"El perfil que estamos viendo nosotros, tanto en las visitas como en las operaciones que estamos cerrando, es principalmente el de parejas de entre 30 y 40 años, en las que normalmente trabajan los dos, llevan un tiempo ahorrando y buscan comprar su primera vivienda. En general, hablamos de gente trabajadora que ha conseguido reunir unos ahorros y dar el paso de comprar una casa", explica Jesús López, fundador de Atalea.

Mercado del alquiler

Dejando atrás la compraventa y poniendo el foco en el alquiler, Zaragoza atraviesa un momento de especial tensión, derivado en gran medida de la incertidumbre legislativa y de la percepción de desprotección que transmiten los recientes decretos en materia de vivienda a los arrendadores particulares.

Las experiencias constatadas por las agencias inmobiliarias de la capital aragonesa muestran que varios propietarios que sopesaban alquilar sus inmuebles han decidido cancelar sus planes y ponerlos directamente a la venta.

"Para obtener un rendimiento del 4 % o del 5 %, asumiendo complicaciones de gestión, impagos o dificultades para recuperar el inmueble, varios pequeños propietarios prefieren traspasar su capital a fondos de inversión financiera y liberarse de quebraderos de cabeza", explica López.

Estos factores están generando efectos colaterales en Aragón y, concretamente, en Zaragoza, como la pérdida de oferta disponible, el notable aumento de las rentas mensuales, el alquiler por habitaciones o la existencia de viviendas vacías a la espera de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"Si hay menos oferta y la demanda es la misma o mayor, el precio del alquiler va a subir. El propietario va a ver que está desprotegido y va a decir: “Oye, pues mira, en vez de pedir 1.000 euros por este piso, si lo alquilo, pido 1.100 para tener una garantía", asegura el asesor inmobiliario.

Más facilidades

Para corregir los desequilibrios entre la oferta y la demanda y facilitar el acceso a la vivienda en Zaragoza, los profesionales e interlocutores del sector coinciden en señalar una serie de medidas prioritarias.

Entre ellas destacan el impulso de las viviendas de protección oficial (VPO), la flexibilización de los requisitos para convertir locales comerciales en viviendas y la reestructuración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

"La clave es seguir generando vivienda, tanto de obra nueva como a partir de locales, y sacar al mercado pisos que están parados. Pero eso se consigue dando facilidades al propietario; si le aprietas mucho, hay gente que prefiere tenerlo vacío y así no ayudas a fomentar el mercado", afirma Jesús López.

Ante este panorama, queda una pregunta en el aire, ¿se logrará estabilizar los precios y conseguir que todo el mundo pueda acceder a una vivienda? Ni siquiera los propios expertos tienen una respuesta clara ni segura.