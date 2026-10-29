La gran fiesta de la tortilla de patata a partir del 2 de noviembre: hasta 42 bares compiten por tener la mejor

¿A quién no le gusta la tortilla de patata?

Podemos debatir si la tortilla de patata debe llevar cebolla o no, pero que es de lo mejorcito de la gastronomía española no admite discusión.

Zaragoza se prepara para una nueva edición de una fiesta gastronómica sin parangón: probar tortillas, comparar sabores y decidir cuál merece llevarse el título de la mejor tortilla.

La VIII Liga de la Tortilla llega este 2026 con 42 establecimientos participantes y un calendario que convertirá noviembre en todo un mes de competición gastronómica.

La liga arranca el próximo 2 de noviembre, cuando los bares comenzarán a enfrentarse en la fase de grupos, que se prolongará hasta el día 6.

Después llegará la segunda ronda, del 9 al 13 de noviembre, y los cuartos de final, del 16 al 20.

Los mejores tendrán que seguir superando eliminatorias hasta alcanzar la gran final, en la que se decidirá quién prepara la mejor tortilla de patata de Zaragoza.

La Bocca, Morrofino y Nómada de Grupo Tándem presentaron sus tortillas. E.E

El funcionamiento recuerda al de cualquier campeonato deportivo.

En esta liga, sin embargo, el terreno de juego está en la barra y el resultado se decide después de probar uno de los pinchos más populares de la gastronomía española.

De momento el título lo ostenta Zeppelin Café, que vuelve a presentarse para mantenerse en el podio.

La Liga de la Tortilla

La gran fiesta de la tortilla de patata que supone esta liga en la ciudad, no es una reunión de cocineros.

Los participantes compiten con la tortilla que sirven habitualmente en sus establecimientos.

La idea es poner a prueba las elaboraciones que los clientes ya pueden encontrar en los bares zaragozanos.

El jurado profesional visita los locales (de manera infraganti) y valora diferentes aspectos, como el sabor, la jugosidad, la presentación, la temperatura y las condiciones de higiene y servicio.

El sistema de puntuación funciona como un partido de fútbol: los árbitros conceden goles a la mejor tortilla de cada valoración y el resultado determina quién pasa de ronda.

Bares que participan

La octava edición reúne a 42 establecimientos repartidos por diferentes zonas de la ciudad.

Entre los participantes hay bares del centro y del Casco Histórico, pero también locales de barrios como Las Fuentes, Delicias, Miralbueno y La Almozara, entre otros.

El campeonato es, además, una oportunidad para descubrir establecimientos más allá de las calles de siempre.

Entre los nombres de esta edición figura Zeppelin Café, que llega como campeón de 2025 y tratará de defender el título frente a los nuevos aspirantes.