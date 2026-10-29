El barrio rural que aspira a ser la nueva zona de moda de Zaragoza: desde 193.000 euros e incluye garaje y trastero

La construcción de viviendas en Zaragoza no para de extenderse por distintas zonas de la ciudad, mientras la demanda de compra por parte de los ciudadanos se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Muchos jóvenes buscan un piso que les permita independizarse y encontrar su nuevo hogar.

Casetas es uno de los barrios rurales que está generando mayor interés entre los más jóvenes por su buena conexión con el centro y por el equilibrio entre ciudad, comodidad y bienestar.

Este barrio combina la tranquilidad de un entorno residencial con la comodidad de disponer de todos los servicios a tu alcance. Una zona que busca ofrecer proyección y calidad de vida.

Una de estas nuevas promociones es 'Balcones del Ebro', de la promotora Lujama Grupo Inmobiliario, ubicada en la Calle Camilo José Cela, 661, incluye garaje y trastero en el precio de venta.

Promoción obra nueva Casetas Idealista

Las viviendas cuentan con amplias zonas comunes, entre ellas una piscina para adultos y otra para niños, áreas infantiles y espacios donde relajarse en un entorno tranquilo y seguro.

La promoción cuenta con viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Destacan especialmente sus exclusivos áticos, que disponen de zonas exteriores privadas.

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Los precios varían en función de los metros cuadrados y del número de habitaciones. El precio más bajo parte de los 193.000 euros. Se trata de un piso de 73 m², con dos habitaciones y una terraza exterior.

En el otro extremo, el precio más alto asciende hasta los 260.000 euros y corresponde a un piso de 95 m² con tres habitaciones y solárium privado.

Esta nueva promoción en este distrito comenzará el próximo 26 de mayo del 2027 y la entrega de llaves se producirá en el 2029.

Todas las viviendas cuentan con salón-comedor, que se convierte en uno de los espacios protagonistas de los hogares. Las cocinas se entregan completamente equipadas y con electrodomésticos, de manera que puedan utilizarse desde el momento de la entrega de llaves.

Asimismo, los pisos incorporan soluciones sostenibles como aerotermia con suelo radiante y refrescante, pensadas para el bienestar durante todo el año.

'Balcones del Ebro' apuesta por una forma de vivir más cómoda, tranquila y conectada con el centro de la ciudad.

Un proyecto pensado para quienes buscan disfrutar de un hogar cuidado al detalle, donde el diseño, la calidad y unos espacios concebidos para el día a día se combinan para ofrecer una nueva manera de vivir en Zaragoza.