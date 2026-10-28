Venden una casa rural con 5.900 m2 de jardín cerca de Zaragoza: cuesta 110.000 euros y tiene piscina

Zaragoza ve cómo el acceso a un hogar se convierte en una carrera de obstáculos inalcanzable para miles de ciudadanos.

Mientras los precios de venta encadenan máximos históricos y la oferta de obra nueva se drena a cuentagotas, el anhelo de comprar una vivienda en Aragón ha pasado de ser un paso natural en el proyecto de vida a una fuente de frustración crónica.

Por ello, la tentación de irse a vivir a municipios cercanos a la ciudad aumenta como alternativa para afrontar esta situación desesperada en la que muchos jóvenes se encuentran hoy en día.

En el municipio de Garrapinillos a tan solo 16 km de la capital aragonesa, se encuentra una finca rústica anunciada por 110.000 euros que reúne varias de estas características, 5.900 m2 de jardín, una piscina y una construcción de 60 m2 para reformar.

La propiedad está situada en una ubicación estratégica, cerca del núcleo urbano del municipio de Garrapinillos y a escasos metros de una parada de autobús urbano con conexión directa con Zaragoza.

Un entorno que ofrece la posibilidad de disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza sin renunciar a la comodidad y la cercanía de la ciudad.

Venta finca rural en Garrapinillos, Zaragoza Idealista/ Casas con Luz

La vivienda, de 60 metros cuadrados, se distribuye en una única planta y dispone de chimenea, un dormitorio y un baño preparada para ser reformada al gusto del futuro comprador.

Otro de los principales atractivos de esta finca rústica son sus espacios exteriores. Los 5.900 m2 de jardín, metros cuadrados de parcela ofrecen amplias zonas al aire libre, ideales para disfrutar del descanso y realizar actividades en el exterior.

Entre sus principales atractivos destaca una amplia piscina, perfecta para refrescarse y disfrutar al máximo de los meses de verano.

Venta finca rural en Garrapinillos, Zaragoza Idealista, Casas con Luz

El terreno dispone también de trasteros, vestuarios y un acogedor porche, además de un parque infantil junto a la piscina. Todo ello se complementa con un huerto y una frondosa arboleda, que aportan un agradable entorno natural.

El precio de venta de la propiedad es de 110.000 euros. Se trata de una opción para quienes buscan una vivienda en la provincia de Zaragoza con parcela propia, piscina y diferentes posibilidades de aprovechamiento.

El precio anunciado incluye los impuestos y los gastos derivados de la compraventa: "Sin comisión al comprador", recalca el anuncio publicado en Idealista.

Esta finca rural puede resultar interesante para quienes quieran desarrollar un proyecto de turismo rural, teletrabajar en un entorno alejado del ruido de la ciudad o, simplemente, disfrutar de una vida más tranquila sin renunciar a su proximidad con Zaragoza.