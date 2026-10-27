Venden un piso de 74 metros cuadrados y 3 habitaciones en Zaragoza: cuesta 110.000 euros y cerca del centro

Encontrar una vivienda en las grandes ciudades se ha convertido en un gran reto.

Portales como Idealista sirven de referencia en España para la compra y venta de inmuebles de todo tipo, desde pisos y apartamentos hasta chalets independientes y viviendas ubicadas en pequeños núcleos rurales.

Entre los anuncios disponibles destaca un piso en venta de 74 metros cuadrados, con tres habitaciones, salón-comedor, cocina y terraza exterior, situado en el barrio Oliver de Zaragoza.

Además, la cocina está amueblada y equipada con muebles altos y bajos, vitrocerámica, horno y campana extractora.

Piso en Venta en Zaragoza Idealista

Por 110.000 euros, esta vivienda puede resultar una opción interesante para quienes buscan una propiedad con distintas posibilidades de aprovechamiento sin renunciar a la cercanía del centro.

Otro de los grandes atractivos del inmueble es su ubicación. El barrio dispone de numerosos servicios básicos a poca distancia de la vivienda.

El centro de salud más cercano se encuentra a 350 metros, mientras que hay dos farmacias a menos de 300 metros y un colegio situado a tan solo 280 metros.

Asimismo, en un radio de menos de 500 metros es posible encontrar un supermercado, un banco, una lavandería, una biblioteca y cuatro parques, además de bares, restaurantes y diversos comercios a pocos minutos a pie.

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En cuanto al transporte privado, la zona cuenta con aparcamientos privados, un parking público y plazas de estacionamiento en la calle.

La vivienda también dispone de fácil acceso por carretera y está bien comunicada a través de la autovía del Nordeste, Vía Hispanidad y la ronda Ibón de Plan.

Así es el barrio Oliver

El barrio del Oliver, en Zaragoza, tendrá una nueva zona verde.

El pasado 26 de octubre comenzaron las obras de construcción del nuevo parque de La Camisera en la zona. Los primeros trabajos son de movimiento de tierras.

Esta nueva infraestructura verde, situada entre las calles Antonio Leyva y Jerónimo Cáncer, supondrá una inversión final de 1.265.707,37 euros, IVA incluido.

La adjudicación del proyecto recayó en la empresa Firmeza Solutions tras un minucioso proceso administrativo en el que compitieron tres firmas del sector.

El recinto sumará una extensión total superior a los 17.000 metros cuadrados, resultante de la unión del Área de Intervención G-56-13, que aporta 13.026 metros cuadrados, y la zona verde ZV 56.66, con 4.033 metros cuadrados.

El espacio ha sido diseñado bajo las premisas de fomentar la convivencia vecinal, garantizar la accesibilidad plena para todas las edades y plantear soluciones sostenibles adaptadas a la topografía existente.

Para ello, se ha priorizado la mejora de la conectividad del entorno urbano mediante una red de senderos fluidos que cruzan la parcela en diagonal, facilitando el tránsito peatonal entre las calles paralelas y mejorando la interconexión con equipamientos anexos como la Escuela Infantil Municipal Los Ibones, el Centro de Salud Oliver y el Centro Comunitario Oliver.