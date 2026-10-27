Un total de 1.148 jóvenes solicitan las ayudas al alquiler en Zaragoza: hasta 3.300 euros de subvención

Un total de 1.148 jóvenes han solicitado las ayudas al alquiler para jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza.

Este año, el programa que busca fomentar la independización de los jóvenes en la ciudad cuenta con una partida presupuestaria de 1,6 millones.

De hecho, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud, la tasa de emancipación en el primer semestre de este año en Zaragoza se sitúa en el 14,5 %.

Este año se han introducido modificaciones en las bases para llegar a un mayor número de jóvenes, ajustando los criterios a la realidad que viven.

En esta ocasión, los ingresos por rentas anuales no podrán ser inferiores a 1 vez el IPREM, referido a 14 pagas (8.400 euros anuales) ni superiores a 3,25 veces el IPREM (27.300 euros anuales), y se ha eliminado la casilla 435 y 460 del IRPF para reflejar mejor los ingresos económicos de los jóvenes.

Al igual que el año pasado, se han fijado dos cuantías económicas en función de los ingresos. La ayuda contempla una cuantía de 3.300 euros para aquellos jóvenes cuyos ingresos netos anuales se sitúen entre 8.400 euros (1 IPREM) y 18.900 euros (2,25 IPREM).

En todo caso, el importe de la ayuda no podrá superar el coste individual del alquiler que resulte debidamente justificable. Por su parte, los jóvenes con ingresos netos anuales comprendidos entre 18.901 euros (2,25 IPREM) y 27.300 euros (3,25 IPREM) podrán beneficiarse de una ayuda de 2.200 euros.

Al igual que en el tramo anterior, la cuantía concedida estará limitada por el importe del coste individual del alquiler que pueda justificarse. La convocatoria se está resolviendo por lotes para agilizar el cobro de la ayuda. En cualquier caso, estará completamente resuelta antes de que finalice el año.