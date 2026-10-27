Toni, dueño de una librería en Zaragoza: "Dejé Mallorca para cumplir mi sueño y vivir mejor, esta ciudad es maravillosa"

Nada más entrar por la puerta de La Caja de Pandora, en la avenida de San José de Zaragoza, lo primero que llama la atención es el olor a libro nuevo.

Lo siguiente, la manera en la que estos están colocados en las estanterías, con las portadas de frente para que "si alguien está buscando un libro, lo vea sin mucha complicación".

También sirve a la inversa, según el dueño, Toni Sicilia. Explica que, al mostrar la cubierta a lo grande "puede ser una manera de que los clientes descubran libros que nunca antes se habían planteado leer".

Nada más comenzar la conversación, de Sicilia se notan dos cosas: su pasión por los libros, pues además es escritor, y por el barrio San José, donde ha comenzado a vivir hace pocos meses, cuando abrió la librería.

Nacido en Mallorca cuenta que se mudó a Zaragoza para comenzar una nueva vida. Cuenta que, antes de tomar la decisión de emprender, trabajaba en su ciudad natal, donde contaba con un empleo y sueldo fijo.

"No me daba para mucho. Aquí en España son muy bajos y, aun encima, después de la pandemia tenía una situación bastante precaria", explica.

Fue entonces donde, tras mucho pensarlo decidió emprender en su pasión: la literatura. Detalla que se pasó meses buscando la ciudad adecuada donde crear su negocio. "En un principio me quería ir a Bilbao, pero luego vi que era demasiado caro y dije 'buf'. Seguí mirando, entonces me decidí por Zaragoza".

La capital de Aragón ha acabado por conquistar al mallorquín, quien asegura haberse sentido "muy acogido desde el principio".

Lo que el barrio necesitaba

De todos los barrios de la ciudad, Sicilia ha ido a parar a San José "donde justamente no hay casi librerías". Una demanda que, asegura, los vecinos "necesitaban y querían".

Al menos eso es lo que le han dicho, y demostrado, los habitantes de la zona que no han parado de acercarse a la tienda desde que abrió. "Se mostraron muy ilusionados. Además, en este barrio hay muchísimo lector y escritor", afirma.

Interior de la librería La Caja de Pandora, en Zaragoza. E.E Zaragoza

De hecho, cuando descubrió el arte de los vecinos del barrio, "que no es poco", se lanzó de cabeza a crear una sección especial para todos ellos. A plena vista, el cliente se encuentra con los libros de autoras como Alba Cargol, Yolanda López Saiz o David Jasso.

También de la pasión que notó en el barrio por la literatura decidió fundar un club de lectura, donde se van reuniendo todos los meses y hablan del libro que escojan ese mes.

Club de lectura y otras ideas

"Es una forma de darle vida también a la zona. He expuesto una serie de libros para todo este año. Por ejemplo, el mes que viene, el día 7 de noviembre, será la próxima reunión aquí en la misma librería. Todavía quedan plazas", detalla.

Entre otras ideas, que bien se le han ocurrido o se las han propuesto los propios vecinos, está la de hacer presentaciones. De hecho, también dentro de poco pondrá en marcha este proyecto "con una autora zaragozana", adelanta.

La tienda es pequeña y acogedora, aunque no le falta producto. Sicilia tiene desde las últimas novedades juveniles, hasta clásicos, cómics y los libros que se podrían denominar como 'café para muy cafeteros'.

Además, explica que siempre intenta buscar ediciones especiales para coleccionistas y, si por algún casual no tiene lo que el cliente busca en la tienda, "es cuestión de pedirlo".

Su idea es seguir "todo lo que sea posible" en el barrio, pues desde que llegó dice que no ha parado de enamorarse de la ciudad. "Por mí, no me iría nunca de aquí", concluye.