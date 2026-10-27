La alcaldesa de Zaragoza, en su visita al cuartel de La Paz donde ha conocido a los nueve agentes de la Unidad Égida. Ayuntamiento de Zaragoza

Nuevo paso para el Viogén en Zaragoza: los nueve agentes de la Unidad Égida comenzarán su formación en noviembre

La Unidad Égida de la Policía Local ya cuenta con los nueve agentes especializados en la protección de las víctimas de la violencia machista.

Estos comenzarán ahora, en noviembre, una formación con el Ministerio del Interior que concluirá en diciembre, llegando a principios de 2027 con el sistema del Viogen en marcha.

Durante estos meses, los agentes recibirán formación en materia de VioGén y formación propia de la Policía Local, con contenidos teóricos y prácticos para afrontar esta responsabilidad con las máximas garantías.

En total, la plantilla contará con ocho agentes y una intendente, que fue seleccionada con anterioridad. Los cinco primeros fueron seleccionados en una primera convocatoria, mientras del segundo llamamiento que realizó el Ayuntamiento hace pocas semanas resultaron aptos los tres últimos policías.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado la bienvenida a los nueve agentes en una visita a las dependencias del cuartel de la Paz.

Será en esta comisaría donde trabajará este equipo, que dispondrá de espacios destinados a ofrecer una atención personalizada a las mujeres y un entorno adaptado a los hijos que las acompañen.

Natalia Chueca ha asegurado que se trata de un "día histórico" porque estos nueve profesionales son los encargados de "cuidar de nuestras vecinas cuyo caso está considerado de nivel bajo dentro del sistema VioGén", ha explicado.

Es decir, "mujeres que necesitan sentirse acompañadas, protegidas y escuchadas, y que van a encontrar en ellos a un equipo preparado y comprometido", ha señalado.

La jefa de la Unidad, la inspectora Duran, ha detallado que la formación se basará en una atención a las víctimas psicológica, como a nivel jurídico. "Esto nos va a permitir conocer bien cómo es el seguimiento a esas víctimas, cómo se encuentran esas órdenes de protección y coordinarnos sobre todo con servicios sociales", ha explicado.

Asimismo ha garantizado que la atención va a ser personalizada en un espacio amigable para que "tengan intimidad y puedan ser atendidas correctamente".

La Unidad Égida

La puesta en marcha de la Unidad Égida permitirá que la Policía Local de Zaragoza participe directamente en el seguimiento y la protección de mujeres víctimas de violencia machista, asumiendo el 30% de los casos clasificados de riesgo bajo que se determinen en el marco de su incorporación al sistema VioGén.

Llega después de años en los que Zaragoza no había materializado su incorporación a este sistema de seguimiento, implantado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La creación de la Unidad Égida permitirá reforzar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y ofrecer una atención más próxima, especializada y continuada a las víctimas.