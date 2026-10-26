Inicio de obras en la zona de La Camisera en el barrio del Oliver. Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza inicia las obras de construcción del nuevo parque en el Oliver: 17.000 metros cuadrados con zona de picnic

El barrio del Oliver, en Zaragoza, tendrá una nueva zona verde.

Este lunes 26 de octubre han comenzado las obras de construcción del nuevo parque de La Camisera en la zona. Los primeros trabajos son de movimiento de tierras.

Esta nueva infraestructura verde, situada entre las calles Antonio Leyva y Jerónimo Cáncer, supondrá una inversión final de 1.265.707,37 euros, IVA incluido.

La adjudicación del proyecto recayó en la empresa Firmeza Solutions tras un minucioso proceso administrativo en el que compitieron tres firmas del sector.

La mesa de contratación validó esta propuesta por ser la oferta económicamente más ventajosa frente al presupuesto base de licitación de 1.491.262,21 euros, incluyendo además una mejora técnica que amplía el plazo de garantía de las obras hasta los quince meses.

El recinto sumará una extensión total superior a los 17.000 metros cuadrados, resultante de la unión del Área de Intervención G-56-13, que aporta 13.026 metros cuadrados, y la zona verde ZV 56.66, con 4.033 metros cuadrados.

El espacio ha sido diseñado bajo las premisas de fomentar la convivencia vecinal, garantizar la accesibilidad plena para todas las edades y plantear soluciones sostenibles adaptadas a la topografía existente.

Para ello, se ha priorizado la mejora de la conectividad del entorno urbano mediante una red de senderos fluidos que cruzan la parcela en diagonal, facilitando el tránsito peatonal entre las calles paralelas y mejorando la interconexión con equipamientos anexos como la Escuela Infantil Municipal Los Ibones, el Centro de Salud Oliver y el Centro Comunitario Oliver.

Así quedará el parque

En cuanto a la materialidad del proyecto, los pavimentos han sido seleccionados buscando la durabilidad, el confort y la integración paisajística.

El material principal será un terrizo estabilizado de coloración natural, una solución resistente a las escorrentías que evita la degradación de los caminos de tierra convencionales y mantiene un aspecto orgánico.

Asimismo, se emplearán losas de hormigón lavado en vías específicas para asegurar un tránsito óptimo.

Recreación de cómo quedará el parque. Ayuntamiento de Zaragoza

Esta red de caminos conectará con el elemento geográfico más singular del parque: una dolina natural situada en el extremo sur, hacia la calle Antonio Leyva.

Lejos de rellenar este desnivel, los proyectistas han optado por una intervención mínima para preservar su estado natural, sin aportar tierras de nivelación ni plantas que requieran riego.

Este foso se transformará en una tranquila zona de picnic sombreada, a la que los visitantes accederán a través de caminos habilitados con losetas de hormigón para disfrutar de mesas distribuidas armónicamente bajo el arbolado.

El núcleo social del parque se ubicará en el cruce principal de caminos, junto a la escuela infantil, donde se instalará un parque de juegos de última generación.

Esta zona contará con estructuras multijuego, toboganes, puentes de cuerda y columpios mixtos con asientos adaptados, todo ello asentado sobre un pavimento continuo de caucho elástico bicolor que cumple con las estrictas normativas europeas de seguridad.

El conjunto del proyecto se completará con la plantación de 70 árboles, incluyendo especies de hoja caduca y frondosa en torno a las áreas de descanso para asegurar el confort climático y la sombra en verano. En el centro geométrico del parque, un parterre circular albergará un árbol de gran porte como hito visual.

Las instalaciones incluirán mobiliario urbano, fuentes, amplias praderas de césped con mesas de picnic, iluminación LED de bajo consumo y un sistema de riego por goteo altamente eficiente destinado a optimizar el uso de los recursos hídricos.