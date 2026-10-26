Zaragoza iluminará la puerta del Carmen por Navidad: así será la decoración que hará brillar el histórico monumento

Pasadas las Fiestas del Pilar, Zaragoza ya pone su mirada en la siguiente gran festividad de la ciudad: la Navidad.

Prueba de ello son las cientos de luces que ya comienzan a colocarse por los principales puntos de la ciudad, que brillarán a partir del 20 de noviembre.

Este año habrá más presupuesto (1,5 millones) que en los anteriores y, por ende, mucha más decoración.

La luz llegará a más puntos de la ciudad como la plaza de España, que por primera vez se vestirá para celebrar estas fiestas, o la puerta del Carmen.

El histórico monumento se sumará por primera vez al corredor de luz que, cada año, se supera un poco más.

Así, cientos de leds recrearán dentro del arco un portal de belén resplandeciente.

Más novedades

Además, habrá muchas otras más novedades que, al igual que las estrellas colgantes del paseo de la Independencia el año pasado, sorprenderán a los ciudadanos.

La alcaldesa de Zaragoza adelantó hace unos meses en sus redes sociales que también la calle Alfonso tendría nueva iluminación este año.

Concretamente, en esta popular y céntrica vía se instalará un nuevo techo luminoso. Además, se creará un nuevo corredor de luz que unirá la plaza San Miguel y la iglesia de San Pablo.

Pero para todo este despliegue, desde el Ayuntamiento llevan trabajando casi desde que se cerró la anterior temporada de Navidad.

De hecho, fue en junio cuando se lanzó a licitación el contrato para el suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado, que ascendía a 1.516.647,88 euros. Concurso que volvió a ganar Iluminaciones Ximénez.

Tres lotes de magia

Por un lado, en Lote 1, de alumbrados singulares y el montaje del gran árbol de Navidad, cuenta con un presupuesto base de 1.352.538 euros. Este lote asume el mayor volumen de la decoración.

Comprende el alquiler, transporte, montaje, legalización, mantenimiento y desmontaje de instalaciones en viales y plazas. Su mayor atractivo reside en el montaje y desmontaje del imponente árbol de Navidad en forma de cono de 21 metros de altura, propiedad del Ayuntamiento, así como la instalación de espectaculares techos luminosos.

Por otro lado, el Lote 2 hace referencia a los motivos navideños individuales 3D y cuenta con un presupuesto de 151.250 euros. Está destinado exclusivamente a la instalación, realización de acometidas eléctricas y mantenimiento de elementos luminosos tridimensionales ubicados en la calle.

Por último, el Lote 3 sirve para la asistencia técnica y supervisión, dotado con 12.859,88 euros, y garantiza la máxima seguridad técnica del proyecto. La empresa adjudicataria supervisará, coordinará y colaborará en los trabajos para asegurar el perfecto estado de la seguridad estructural, eléctrica y mecánica de todo el alumbrado de la ciudad.

La inauguración del alumbrado se dará a partir del 20 de noviembre de 2026 y se concluirá las fiestas, como siempre, el 7 de enero de 2027. Todo el decorado deberá haberse desmontado antes del 29 de febrero de 2027.

Además, durante el periodo festivo, las luces engalanarán Zaragoza diariamente en un horario de funcionamiento que irá ininterrumpidamente desde las 17.30 (u ocaso solar) hasta la 1:00.