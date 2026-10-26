Zaragoza ya tiene a los nueve agentes que formarán parte del Viogén tras llenar las plazas con una segunda convocatoria

Zaragoza ya cuenta con los nueve agentes de su Unidad Égida de la Policía Local, especializada en la protección y seguimiento de mujeres víctimas de violencia machista en Zaragoza.

Seis de ellos fueron ya oficiales a principio de este mes, siendo los cinco primeros agentes (tres mujeres y dos hombres) y una intendente, que ya había sido seleccionada con anterioridad.

A este proceso -para el que se requiere una especial preparación, sensibilidad y compromiso con las víctimas- se presentaron, voluntariamente, un total de nueve agentes de la Policía Local. De estos, finalmente, resultaron adecuados seis aspirantes.

Así, tras no completarse el total de las plazas, el Ayuntamiento firmó una nueva orden para abrir otra convocatoria interna entre los agentes de la Policía Local de Zaragoza hasta el 23 de octubre, con el objetivo de incorporar a otros tres efectivos y completar así la plantilla inicial de nueve policías con la que comenzará a funcionar la Unidad Égida.

La semana pasada se oficializó a los tres nuevos integrantes de la plantilla, que realizarán conjuntamente con el resto de agentes la preparación que impartirá el Ministerio del Interior.

Unidad Égida

La puesta en marcha de la Unidad Égida permitirá que la Policía Local de Zaragoza participe directamente en el seguimiento y la protección de mujeres víctimas de violencia machista, asumiendo el 30% de los casos clasificados de riesgo bajo que se determinen en el marco de su incorporación al sistema VioGén.

Llega después de años en los que Zaragoza no había materializado su incorporación a este sistema de seguimiento, implantado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La creación de la Unidad Égida permitirá reforzar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y ofrecer una atención más próxima, especializada y continuada a las víctimas.

La selección supone un avance fundamental para la próxima entrada en funcionamiento de esta unidad a finales de año.