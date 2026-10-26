Zaragoza ya ha acogido a 865.576 viajeros en lo que va de año: es el mejor dato turístico desde 2022

Zaragoza ha alcanzado entre enero y agosto de 2026 el mejor registro de viajeros y pernoctaciones de la serie 2022-2026, con 865.576 viajeros y 1.500.491 estancias en hoteles, apartamentos turísticos y camping. Los datos superan ligeramente los alcanzados en el mismo periodo de 2025, con incrementos del 0,10% y del 0,01%, respectivamente.

El comportamiento de los ocho primeros meses del año permite a la ciudad superar por primera vez en esta serie los 1,5 millones de pernoctaciones entre enero y agosto. Los indicadores de ocupación hotelera también mejoran: la ocupación media por plazas se sitúa en el 56,77%, frente al 53,99% del año anterior; alcanza el 71,17% por habitaciones y llega al 68,96% por plazas durante los fines de semana.

El mes de agosto contribuyó especialmente a esta evolución. Zaragoza recibió 142.180 viajeros, un 4,55% más que un año antes, mientras que las pernoctaciones ascendieron a 222.560, un 1,75% más. En los hoteles, el crecimiento del turismo internacional fue especialmente significativo durante el mes, con un aumento del 11,22% en viajeros y del 12,08% en pernoctaciones respecto a agosto de 2025.

Este comportamiento coincidió con la celebración del eclipse solar total del 12 de agosto, que tuvo un efecto especialmente visible sobre la ocupación alojativa. Los hoteles alcanzaron niveles de ocupación próximos al 100% los días 10, 11 y, especialmente, el 12 de agosto. El precio de los establecimientos registró también un incremento extraordinario en torno al eclipse y llegó a multiplicarse aproximadamente por cinco respecto a las jornadas inmediatamente anteriores y posteriores.

Turismo nacional

El mercado nacional continúa siendo la principal base de la actividad turística de Zaragoza. Entre enero y agosto se contabilizaron 607.183 viajeros nacionales, un 1,06% más, y 1.016.736 pernoctaciones, un 2,04% más que en el mismo periodo de 2025. El turismo nacional representa así el 70% de los viajeros y el 68% de las pernoctaciones acumuladas.

Cataluña y Madrid son los principales mercados emisores nacionales. Cataluña acumula 123.641 viajeros y Madrid 120.922, seguidas por Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía. En el ámbito internacional, Francia continúa como principal mercado emisor, seguida por Italia y Estados Unidos.