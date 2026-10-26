Venden una casa rural en una finca con 2. 300 m² en Zaragoza: cuesta 89.000 euros y tiene piscina

Comprar una casa no es un momento cualquiera. Se trata de una decisión importante, tanto por el desembolso económico que supone como por el estilo de vida con el que te comprometes

Idealista es uno de los portales de referencia en España para la compra y venta de inmuebles de todo tipo, desde pisos y apartamentos hasta chalets independientes y viviendas ubicadas en pequeños núcleos rurales.

Entre los anuncios disponibles se encuentra una casa rural rodeada de naturaleza, con una parcela de 2.300 metros cuadrados y a pocos minutos del centro de Zaragoza.

Venta finca rural en Miralbueno, Zaragoza Idealista

La propiedad está situada en el barrio de Miralbueno, justo detrás de la Torre Outlet, y sale a la venta por 89.900 euros.

El inmueble, comercializado por Fincas Rillo, cuenta con placas solares, agua de riego y agua de pozo, además de diferentes espacios que ofrecen múltiples posibilidades para quienes buscan disfrutar de un entorno natural sin alejarse demasiado de la ciudad.

Así es la finca

La finca dispone de una construcción de 45 metros cuadrados, distribuida en un espacio diáfano tipo loft con salón, cocina y comedor, además de un cuarto de baño completo con ducha.

En el exterior, la parcela cuenta con una amplia zona para plantar verduras y hortalizas y crear un huerto propio.

También dispone de piscina, actualmente pendiente de actualizar, zona de barbacoa, jardín, terraza y distintos rincones para disfrutar del aire libre.

Venta finca rural en Miralbueno, Zaragoza Idealista

A estos espacios se suman gallineros y zonas ajardinadas con flores que aportan encanto a la propiedad.

Otro de los elementos que completan la finca es una caravana prácticamente nueva, incluida en el precio de venta. Puede utilizarse como alojamiento para invitados o como un espacio adicional para disfrutar de la parcela.

Por sus características, la propiedad permite distintos usos, desde pasar los fines de semana y las vacaciones hasta disponer de una zona de descanso y reuniones al aire libre.

Venta finca rural en Miralbueno, Zaragoza Idealista

Por 89.900 euros, esta finca puede resultar interesante para quienes buscan una propiedad con terreno propio y diferentes posibilidades de aprovechamiento sin renunciar a la cercanía de la capital aragonesa.

Su ubicación en Miralbueno, junto a la Torre Outlet, convierte esta casa rural en una opción para quienes desean teletrabajar en un entorno tranquilo o plantearse desarrollar un proyecto de turismo rural.