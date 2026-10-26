Primera convocatoria de la huelga indefinida de limpieza en Zaragoza, este martes. E.E Zaragoza

CGT y CCOO convocan un referéndum para reactivar la huelga de los trabajadores de la limpieza el 16 de noviembre

Los sindicatos convocantes de la última huelga de limpieza en Zaragoza, que se llevó a cabo durante estas Fiestas del Pilar, reunirán a la plantilla para celebrar un referéndum en el que decidirán si reactivan la huelga a partir del 16 de noviembre.

Los trabajadores están llamados a votar el próximo 4 de noviembre de 9:00 a 19:00 horas en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, en San José.

La anterior movilización comenzó el 6 de octubre y duró una semana, hasta el 13 de octubre.

CGT y CCOO desconvocaron no porque se consiguiera cerrar un acuerdo, tras dos años de negociación, sino porque consideraron que con el 96% de servicios mínimos la protesta pasaba desapercibida.

Se trata de unos requisitos de trabajo alto fijados por el momento en el que se realizaba la huelga: las Fiestas del Pilar, días en los que la ciudad está más llena que nunca.

Por ese motivo, decidieron posponer la huelga hasta el mes de noviembre. Periodo en el que coincidirán de forma directa con la campaña electoral de noviembre, buscando elevar la presión tanto sobre la multinacional FCC como sobre el gobierno municipal.

Según informaron los sindicatos, la decisión se tomó "ante la ruptura unilateral de las negociaciones por parte de la empresa y la imposibilidad de ejercer el derecho constitucional de huelga".

UGT pide cerrar ya el convenio

Precisamente este sábado otro de los sindicatos solicitaba poner fin de una vez a toda esta historia.

UGT Servicios Públicos Aragón alertaba de que la negociación del convenio colectivo de FCC Medio Ambiente (limpieza viaria, recogida de residuos y puntos limpios) en Zaragoza no puede seguir alargándose más.

"Afecta a cerca de 1.500 trabajadores y trabajadoras y lleva prácticamente dos años en marcha. Seguir retrasando la firma solo perjudica a quienes prestan este servicio esencial en la ciudad", señalaban desde el sindicato.

Asimismo, expresaron que la plantilla realiza "un trabajo duro y esencial todos los días, como es madrugar, trabajar de noche, en fin de semana y en condiciones difíciles para que Zaragoza esté limpia".

Por ese motivo, reclamaban que ese esfuerzo diario "merece ser reconocido con un convenio que mejore sus condiciones". "No es aceptable que quienes sostienen el servicio sigan sin un acuerdo después de tanto tiempo", insistieron.

Desde UGT afirmaba así que sobre la mesa "ya hay avances reales, incluido un incremento salarial que permite empezar a recuperar poder adquisitivo, junto con otras mejoras".

Entre estas destacaban subidas salariales manteniendo el sistema de antigüedad, la subida de algunos pluses (carga lateral y nocturno) y un aumento de la indemnización por fallecimiento o invalidez hasta 40.000 euros.