Un centenar de trabajadores en las inmediaciones de FCC Medio Ambiente. E.E Zaragoza

UGT pide cerrar ya el convenio de FFC en Zaragoza: "Retrasarlo solo perjudica a los trabajadores de la limpieza urbana"

UGT Servicios Públicos Aragón alerta de que la negociación del convenio colectivo de FCC Medio Ambiente (limpieza viaria, recogida de residuos y puntos limpios) en Zaragoza no puede seguir alargándose.

"Afecta a cerca de 1.500 trabajadores y trabajadoras y lleva prácticamente dos años en marcha. Seguir retrasando la firma solo perjudica a quienes prestan este servicio esencial en la ciudad", señalan desde el sindicato.

Asimismo, expresan que la plantilla realiza "un trabajo duro y esencial todos los días, como es madrugar, trabajar de noche, en fin de semana y en condiciones difíciles para que Zaragoza esté limpia".

Por ese motivo, reclaman que ese esfuerzo diario "merece ser reconocido con un convenio que mejore sus condiciones". "No es aceptable que quienes sostienen el servicio sigan sin un acuerdo después de tanto tiempo", insisten.

Desde UGT afirman que sobre la mesa "ya hay avances reales, incluido un incremento salarial que permite empezar a recuperar poder adquisitivo, junto con otras mejoras". Entre estas destacan subidas salariales manteniendo el sistema de antigüedad, subida de algunos pluses (carga lateral y nocturno) y aumento de la indemnización por fallecimiento o invalidez hasta 40.000 euros.

Por todo esto, declaran mediante un comunicado que "la plantilla no puede seguir de rehén de quienes no tienen ninguna voluntad de cerrar un acuerdo, algo que UGT califica de inaudito".

"Esa postura solo retrasa lo que los trabajadores necesitan y deja sin las mejoras que ya se han trabajado", añaden, declarando que no comparten "la negativa a avanzar y cerrar el convenio".

"La prioridad de toda la mesa negociadora debería ser cerrar el convenio. La plantilla está cansada de un injusto bloqueo", concluyen.