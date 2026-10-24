Nacho de Blas, epidemiólogo: "La aparición del jabalí en el centro de Zaragoza no ha sido la primera, ni será la última vez"

Aunque parezca algo de película, lo sucedido el pasado sábado en Zaragoza no es tan raro.

Que un jabalí se deje ver en pleno centro es "cada vez más frecuente en las grandes ciudades", según Nacho de Blas, profesor titular del Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza e investigador especializado en epidemiología veterinaria.

Un "fenómeno global" que tiene que ver con los cambios de habitad y climáticos. Como decían en el Rey León, la naturaleza es 'un ciclo sin fin', por lo que, si no hay depredadores, el resultado es el que vemos: no solo un jabalí en una discoteca, sino una sobrepoblación de distintos animales y aves.

Lo mismo pasa con los gatos, los conejos, las liebres, las ratas, cotorras argentinas, palomas, tórtolas turcas, torcaces e, incluso, "¡Con las gaviotas!". Todas ellas son especies que "al no tener un depredador, su presencia en las ciudades es cada vez mayor", explica el epidemiólogo.

A este factor se le añade que tanto los jabalís, como por ejemplo las ratas, son animales con una elevada capacidad reproductiva y que son capaces de adaptarse a situaciones muy diferentes con cualquier fuente de alimento, el resultado son imágenes como las de la última jornada de las Fiestas del Pilar.

En el caso de Zaragoza, además, la propia configuración del entorno favorece la presencia de "fauna silvestre".

La ciudad cuenta con numerosas zonas de huerta, con sotos y áreas de ribera junto a los ríos Ebro, Huerva y Gállego o el Canal Imperial de Aragón.

Estos lugares se convierten en "el refugio perfecto para que descansen durante el día y se alimenten".

Sustento que consiguen "bien de los árboles frutales, la basura o el alimento que se deja para las colonias de gatos", explica el epidemiólogo.

Además, según De Blas, estas especies están "perdiendo el miedo y cada vez se atreven a meterse más hacia dentro de la ciudad, porque no les hacemos nada".

Y, es que, la aparición de este animal el pasado sábado no ha sido la primera, "ni será la última vez" que se dé en Zaragoza.

De Blas recuerda una jabalina que, acompañada de varias crías grandes, corría por el río Huerva a la altura de la Quirón, además de otros que se dejaron ver hace unos años en Arcosur y el entorno de Parque Venecia.

Seguridad

Más allá de la sorpresa que provocan estos encuentros, la proliferación de animales puede tener consecuencias para la seguridad.

De Blas explica que los jabalíes suelen tener hábitos nocturnos, pero los ejemplares jóvenes, menos habituados al entorno o más despistados, "pueden cruzar carreteras y vías de circulación rápida, con el consiguiente riesgo de accidente".

Eso sí, el epidemiólogo descarta que se puedan contraer enfermedades de estos animales, "a no ser que se coma carne de uno que esté infectado". Pero, con el simple roce o presencia "no hay ningún peligro".

Las ratas

Las ratas son, además de los conejos, las liebres o las palomas torcaces, una de las especies que más se ha dejado ver en los últimos años. Los motivos son, básicamente los mismos.

Eso sí, se trata de "un animal muy inteligente" al que no está siendo "nada fácil de controlar".

El motivo es que se ha hecho inmune al veneno, por lo que "se ha tenido que comenzar a recurrir al estilo tradicional". Es decir, con cepos.

Además, De Blas detalla que se está trabajando en una investigación que busca controlar esta especie y, sobre todo, vigilar posibles enfermedades que estas pueden transmitir.

Algo que "ya está pasando en otras grandes ciudades" y ante lo que Zaragoza, de momento, "se libra".