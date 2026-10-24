El altar por el jabalí, a las puertas del local El Jardín del Temple, en Zaragoza. E.E Zaragoza

Los animalistas montan un altar en el bar donde mataron a un jabalí en Zaragoza: "Se lo cargaron a cuchillo"

Velas, jabalíes de peluche, flores y carteles reivindicativos han llenado, a modo de altar, la entrada del bar de ocio nocturno El Jardín del Temple, en Zaragoza.

Decenas de personas se han concentrado en la plaza de España de Zaragoza para pedir justicia por el animal.

Además, han solicitado que se declare como Día Internacional del Jabalí el 17 de octubre, madrugada en la que se acabó con la vida del animal.

Fue durante la última jornada de las Fiestas del Pilar cuando se avistó al animal corriendo por pleno centro de la capital.

Las primeras imágenes que salieron a la luz fueron la del pequeño jabalí recorriendo a gran velocidad el paseo de la Independencia, seguido por un coche de la Policía Local.

Momentos después, el animal se introdujo por una de las calles principales de ocio nocturno en la ciudad.

Fue entonces cuando, alterado y asustado, el jabalí se introdujo en el pub, que se encontraba lleno de clientes celebrando las últimas horas de los festejos.

Según pudo confirmar este diario, cuando la policía llegó al local el dueño del mismo ya habría sacrificado al animal mediante un cuchillo.

Maltrato animal

Desde la asociación Amnistía Animal han denunciado el maltrato animal que sufrió el jabalí y reclaman que no se llevó a cabo un protocolo de fauna silvestre.

"El pobre animal es simplemente asustadizo, la gente nos lo está queriendo tachar como violento o agresivo cuando no es un depredador; es huidizo, tiene miedo, y, asustado, se terminó metiendo en el bar El Temple, donde el propietario y trabajadores pues se lo cargaron a cuchillo", ha criticado la presidenta de la asociación, Carla Allueva.

"Nosotras somos rescatistas. Si el Ayuntamiento no tiene ni idea de qué hacer con según qué animales, nos puede llamar a nosotras. Hubiéramos ido allí, que ya estaba el animal en un sitio, lo hubiéramos acorralado, se hubiera metido en una jaula y nos lo hubiéramos llevado a liberar al bosque, fin de la historia", ha planteado.

Asimismo, ha señalado que la investigación apuntaría ahora a que el animal no apareció por el río Huerva sino que se habría escapado de una peña. "No parece que sea salvaje, como os había dicho al principio. No sabemos si huyó, si lo soltaron o si al final de Fiestas lo iban a hacer chorizos", ha concluido Allueva.