Vox pide a Chueca coordinación con los vecinos para el impulso de 1,8 millones en El Gancho: "Ellos marcan las prioridades"

El concejal de Vox, Armando Martínez, en el barrio de El Gancho, este lunes. VOX Zaragoza

Vox ha recibido con los brazos abiertos la solicitud de fondos Feder que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza.

Esta busca financiación de 1,8 millones para llevar a cabo un proyecto de 2,3 millones que permita transformar locales vacíos e inmuebles en una red de infraestructuras activas para revertir la vulnerabilidad sociolaboral en el Casco Histórico.

Un impulso económico para el barrio del Gancho para el que, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza y presidente del Casco Histórico, Armando Martínez, considera imprescindible que "el equipo de Gobierno cuente con la Junta de Distrito y con las demandas de los vecinos".

"Desde la Junta del Distrito venimos manteniendo reuniones semanales con los vecinos, que nos dicen claramente cuáles son las prioridades reales de cara a regenerar este barrio tan castigado. Pedimos a Natalia Chueca que cuente con nosotros porque somos quienes trasladamos el día a día y las verdaderas necesidades de las familias y comerciantes de la zona", ha trasladado Martínez.

Seguridad y ocupación ilegal

Para el edil cualquier plan de regeneración integral debe "priorizar de manera obligatoria la seguridad y la lucha contra la ocupación ilegal".

"El ejemplo claro y una de las mayores demandas vecinales que tenemos es una actuación seria en la calle Las Armas, en torno a los números 102 a 108. Nos transmiten que hay edificios enteros ocupados que se han convertido en nidos de delincuencia y degradación. Prácticamente todas las semanas nos relatan incidentes. Tras captar fondos europeos para el Parque Brühl, es el momento de volcar todos los esfuerzos aquí", ha advertido.

El presidente del Casco Histórico ha matizado que, si bien la presencia policial mejoró el entorno de Pignatelli gracias a iniciativas previas de Vox, esto ha provocado un "efecto rebote" o desplazamiento de la delincuencia hacia el entorno de Las Armas. "Urge a una intervención de seguridad contundente", ha alertado.

"Cualquier fondo que se capte o impulso que se quiera hacer debe pasar, en primer lugar, por atajar la delincuencia", ha sentenciado.

Más allá de las actuaciones de seguridad y urbanísticas en Las Armas, Armando Martínez ha recordado otras prioridades clave incluidas por el Grupo Municipal en los presupuestos municipales. Entre ellas, la reforma integral de la calle San Blas y que se dé "un pasito más" con el plan Zamoray-Pignatelli "más allá de adquirir solares por parte del Ayuntamiento".

Sobre esto último, Martínez ha propuesto que se comiencen a levantar nuevas viviendas para "recuperar población autóctona con arraigo que cuide el barrio y frene la degradación social".

Martínez ha concluido asegurando que "los vecinos del Gancho llevan ya muchos años viendo solo parches y pequeñas intervenciones, es la hora de que el Ayuntamiento se posicione firmemente a su lado para rehabilitar y regenerar este barrio tanto en el plano urbanístico como en el social".