Zaragoza, 20 de julio de 2026

• Los nuevos folletos, validados por Plena Inclusión, describen los diferentes títulos de transporte, su compra y recarga, así como las bonificaciones vigentes.

• Se unen a otras medidas para garantizar un transporte público inclusivo, como el uso de tecnología Navilens en paradas y buses, o la mejora en la accesibilidad de la web.

El Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza han editado dos nuevos folletos informativos para los usuarios del transporte público, en esta ocasión escritos con un sistema de lectura fácil. La adaptación y validación de la información contenida en los folletos la ha realizado la asociación Plena Inclusión, y los pictogramas que se incluyen para facilitar su comprensión proceden de ARASAAC, el centro aragonés para la comunicación aumentativa y alternativa.

En los trípticos se describen los diferentes títulos de transporte existentes, así como las bonificaciones y descuentos a los que los usuarios pueden acogerse, en una versión más sencilla y clara orientada a todos los públicos. El folleto “Cómo pagar tu viaje en tranvía y bus urbano” detalla la compra y recarga de las tarjetas y abonos, incluyendo las que se realizan a través de la aplicación de Avanza. También incluye códigos QR para descargar la app en sistema Android e iOS, localizar los puntos de recarga más cercano y acceder a la web de recarga online. Por su parte, el folleto “Descuentos en los abonos de transporte” explica las distintas bonificaciones, los requisitos que cumplir y los documentos necesarios, e incluye junto a cada una de ellas un código QR para ampliar información en la web de Avanza.

Los folletos están a disposición de los usuarios en las oficinas de atención al cliente de Avanza, y próximamente en las oficinas de Turismo de la ciudad. También están colgados en la página web de Avanza Zaragoza, que ya cuenta con una declaración de accesibilidad, tras adaptar sus contenidos e implementar mejoras en la visualización, y un nivel AA de adecuación según la metodología para el seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022 del Observatorio de Accesibilidad.

Estas acciones se enmarcan en el objetivo del Ayuntamiento y Avanza de garantizar la accesibilidad universal del transporte público. En este sentido cabe recordar que toda la flota está dotada de rampas para el acceso de usuarios en sillas de ruedas y dispone de una plataforma específica para estos viajeros. Además, los vehículos disponen de un mecanismo neumático que inclina la carrocería del autobús hacia la acera. De este modo, se reduce la altura del primer escalón para facilitar el acceso seguro de personas con movilidad reducida, carritos de bebé o equipaje.

Para facilitar el viaje de las personas con discapacidad visual, los buses cuentan con información dinámica sonora y pulsadores en sistema Braille. Además, tanto los vehículos como las paradas de toda la red disponen de códigos Navilens, un innovador sistema de marcadores digitales que permite recibir información en formato de audio sobre los tiempos de paso o posibles incidencias en el servicio, únicamente usando un dispositivo móvil.

Por otra parte, la oficina de atención al público de Avanza en el centro comercial El Caracol cuenta con un bucle magnético para facilitar la comunicación con personas con discapacidad auditiva que lleven audífonos o implantes cocleares. Todo el equipo de atención al público está formado en lengua de signos por los profesionales de ASZA, la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón. Además, se ha trasladado el servicio de tramitación de la tarjeta gratuita de pensionista a una oficina específica, anexa a la principal, con el objetivo de brindar una atención más personalizada y cómoda a estos usuarios, con mesas bajas sin mamparas y zona de espera con asientos.