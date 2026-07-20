Zaragoza, 20 de julio de 2026
• Los nuevos folletos, validados por Plena Inclusión, describen los diferentes títulos de transporte, su compra y recarga, así como las bonificaciones vigentes.
• Se unen a otras medidas para garantizar un transporte público inclusivo, como el uso de tecnología Navilens en paradas y buses, o la mejora en la accesibilidad de la web.
El Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza han editado dos nuevos folletos informativos para los usuarios del transporte público, en esta ocasión escritos con un sistema de lectura fácil. La adaptación y validación de la información contenida en los folletos la ha realizado la asociación Plena Inclusión, y los pictogramas que se incluyen para facilitar su comprensión proceden de ARASAAC, el centro aragonés para la comunicación aumentativa y alternativa.
En los trípticos se describen los diferentes títulos de transporte existentes, así como las bonificaciones y descuentos a los que los usuarios pueden acogerse, en una versión más sencilla y clara orientada a todos los públicos. El folleto “Cómo pagar tu viaje en tranvía y bus urbano” detalla la compra y recarga de las tarjetas y abonos, incluyendo las que se realizan a través de la aplicación de Avanza. También incluye códigos QR para descargar la app en sistema Android e iOS, localizar los puntos de recarga más cercano y acceder a la web de recarga online. Por su parte, el folleto “Descuentos en los abonos de transporte” explica las distintas bonificaciones, los requisitos que cumplir y los documentos necesarios, e incluye junto a cada una de ellas un código QR para ampliar información en la web de Avanza.
Los folletos están a disposición de los usuarios en las oficinas de atención al cliente de Avanza, y próximamente en las oficinas de Turismo de la ciudad. También están colgados en la página web de Avanza Zaragoza, que ya cuenta con una declaración de accesibilidad, tras adaptar sus contenidos e implementar mejoras en la visualización, y un nivel AA de adecuación según la metodología para el seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022 del Observatorio de Accesibilidad.
Estas acciones se enmarcan en el objetivo del Ayuntamiento y Avanza de garantizar la accesibilidad universal del transporte público. En este sentido cabe recordar que toda la flota está dotada de rampas para el acceso de usuarios en sillas de ruedas y dispone de una plataforma específica para estos viajeros. Además, los vehículos disponen de un mecanismo neumático que inclina la carrocería del autobús hacia la acera. De este modo, se reduce la altura del primer escalón para facilitar el acceso seguro de personas con movilidad reducida, carritos de bebé o equipaje.
Para facilitar el viaje de las personas con discapacidad visual, los buses cuentan con información dinámica sonora y pulsadores en sistema Braille. Además, tanto los vehículos como las paradas de toda la red disponen de códigos Navilens, un innovador sistema de marcadores digitales que permite recibir información en formato de audio sobre los tiempos de paso o posibles incidencias en el servicio, únicamente usando un dispositivo móvil.
Por otra parte, la oficina de atención al público de Avanza en el centro comercial El Caracol cuenta con un bucle magnético para facilitar la comunicación con personas con discapacidad auditiva que lleven audífonos o implantes cocleares. Todo el equipo de atención al público está formado en lengua de signos por los profesionales de ASZA, la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón. Además, se ha trasladado el servicio de tramitación de la tarjeta gratuita de pensionista a una oficina específica, anexa a la principal, con el objetivo de brindar una atención más personalizada y cómoda a estos usuarios, con mesas bajas sin mamparas y zona de espera con asientos.
De caballos a buses eléctricos: así ha cambiado el transporte de Zaragoza en 140 años
Zaragoza era una ciudad muy distinta en el siglo XIX, pero en sus calles ya podían observarse indicios de los avances que sucederían durante casi un siglo y medio. Y es que, en octubre de 1885, apareció por primera vez en la capital aragonesa un tranvía de tracción animal.
Su recorrido partía desde la plaza de la Constitución y el trote de los caballos no solo inauguraba un nuevo medio de transporte, sino que abría la puerta a una ciudad distinta, más conectada y, sobre todo, más moderna. Valores y objetivos que Avanza continúa aplicando 140 años más tarde, buscando la innovación con proyectos como autobuses autónomos y eléctricos.
Casi un siglo y medio de avances tecnológicos en el transporte público que arrancaron en ese 1885 con el primer tranvía y la creación de la sociedad Los Tranvías de Zaragoza. Apenas dos años después la ciudad ya tenía varias líneas que conectaban Torrero, Arrabal o Delicias con el centro, ayudando a la expansión de la ciudad más allá del núcleo histórico.
Más tarde, en 1902, llegó la electrificación de la línea de Torrero. La primera gran revolución tecnológica que convirtió al tranvía en la columna vertebral de la movilidad en la capital durante décadas.
El tranvía da paso al autobús
Con los cambios en las necesidades de la ciudad, también comenzaron a transformarse los medios de transporte. Desde la inauguración de su primera línea en 1923 y gracias a su flexibilidad y capacidad para adaptarse a nuevos recorridos, el autobús fue ganando protagonismo poco a poco.
La predilección de los habitantes de Zaragoza por el transporte público se hizo especialmente notable durante los años cincuenta y sesenta. En 1965 se llegaron a superar, por primera vez, los 100 millones de billetes vendidos en un año.
La línea 5, que conectaba Venecia y Delicias, llegó a convertirse en una de las más utilizadas de toda España.
Tranvías, trolebuses y autobuses continuaron conviviendo durante años en la ciudad, pero en enero de 1976 la última línea de tranvía dejó de funcionar. Había llegado la era del coche y la ciudad buscaba nuevos métodos de transporte más ágiles.
Con el autobús como único transporte público, la red tuvo que empezar a adaptarse a una ciudad en constante cambio y cada vez más grande. Surgieron líneas circulares, autobuses articulados, servicios especiales y el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que permitía conocer el tiempo de espera en las paradas y controlar digitalmente la flota.
Llega el siglo XXI y la modernización a la red de autobuses
El nuevo siglo aceleró el progreso del transporte público zaragozano. Apareció la tarjeta electrónica para sustituir el billete tradicional, nacieron los autobuses nocturnos y, con la Expo 2008, la movilidad pasó a ser una prioridad estratégica para la ciudad.
Pero quizá el cambio más emocionante sucedió en 2011, cuando reapareció en la vida de la capital el tranvía . Algo que se había declarado obsoleto, volvía con fuerza como símbolo de la apuesta por la sostenibilidad, la rapidez y la reducción del tráfico.
En 2019 Avanza entró en una nueva era en la que quiere dar un paso más allá en su apuesta por la modernización. Autobuses híbridos, eléctricos e incluso pruebas de vehículos autónomos son el futuro de la flota de Avanza . Desde 2022 se han incorporado buses eléctricos de última generación, incluido tres buses turísticos.
Un hito en la renovación de la flota urbana que forma parte de un ambicioso proyecto de electrificación, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
De 'Los Tranvías de Zaragoza' a 'Avanza by Mobilityado'
La historia del transporte público de la capital aragonesa no podría contarse sin las mentes innovadoras de Los Tranvías de Zaragoza, que constituyeron su sociedad mercantil en 1885, poniendo en marcha el transporte de la ciudad.
En casi siglo y medio de trayectoria la empresa ha crecido y se ha transformado junto a la red de transportes, convirtiéndose en uno de los principales operadores de transporte de viajeros por carretera de España. Desde 2013 forma parte de la multinacional mexicana Mobility ADO.
Actualmente, Avanza es una parte indispensable del paisaje zaragozano. Solo en 2025 registraron más de 98 millones de usos en la red de autobuses de la capital aragonesa, con una media de 330.000 validaciones diarias.
Su plantilla cuenta con más de 1.300 trabajadores que se encargan de gestionar una impresionante flota de 360 autobuses que recorren 19 millones de kilómetros al año.
La fase final de la electrificación de las cocheras de Avanza arrancará después del verano
En las primeras fases, se construyó una subestación eléctrica y se instalaron cargadores, equipos y centros de transformación.
La tercera y última fase del proyecto de electrificación de las cocheras de Avanza va a dar comienzo este 2026. Durante la duración de los trabajos, la empresa de movilidad invertirá casi cuatro millones de euros y ampliará los puntos de recarga en cocheras para 23 nuevos buses 100% eléctricos.
Los trabajos de construcción de los puntos de recarga tendrán dos partes. La primera, adjudicada a Endesa, se enfocará en la instalación eléctrica, equipos y obra necesaria. Mides y Kempower se ocuparán del suministro de los cargadores.
La transformación de Avanza hacia un futuro eléctrico es un proyecto en el que llevan trabajando desde 2022. Los diversos trabajos realizados durante las dos primeras fases han incluido la construcción de una línea eléctrica de 1,5 kilómetros que conecta la subestación eléctrica de Torre Olivera con la subestación de las cocheras municipales para poder transformar la alta tensión a media.
En la primera fase se instalaron 75 cargadores , 37 de 100 kW para los vehículos de 12 metros y 38 de 150 kW para los articulados de 18 metros, incluyendo un cargador rápido para cubrir situaciones imprevistas. La instalación da servicio a los 68 vehículos eléctricos Irizar modelo ietram.
Una característica del sistema de carga elegido, suministrado por Endesa X, es la carga por pantógrafos invertidos, que permite automatizar el proceso y tiene un sistema de control inteligente para optimizar el uso de la energía.
Durante la segunda fase, iniciada en 2024, se instalaron 47 nuevos equipos y tres nuevos centros de transformación, dando servicio a los 40 vehículos Mercedes eCitaro y a los tres eléctricos de doble piso de UNVI destinados al servicio turístico.
Además, desde el Puesto de Control Centralizado se utiliza un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), herramienta que permite supervisar y controlar el funcionamiento de instalaciones remotas. El sistema SCADA recopila, transmite y analiza datos en tiempo real, aglutinando la información de los sistemas de recarga de buses eléctricos. De esta manera el personal de Operaciones conoce a tiempo real el estado de carga de los buses y puede ver las emergencias vinculadas al sistema.
Los modelos de autobús eléctrico: Irizar ietram y Mercedes eCitaro
Avanza cuenta ya con dos modelos distintos de autobuses 100% eléctricos de última generación, el Irizar ietram y el Mercedes eCitaro. El primero se caracteriza por contar con tecnologías de última generación para ayudar a la conducción que mejoran la seguridad. Los modelos de 12 metros de longitud tienen una autonomía de 200 km y los de 18 metros articulados, de 190 km.
Avanza también cuenta con 40 buses del modelo Mercedes eCitaro, cuyos componentes son fabricados en Europa. En unos meses, 23 autobuses más de este mismo modelo se incorporarán a la flota urbana de Zaragoza. La capacidad de los vehículos articulados del Mercedes eCitaro garantiza una autonomía suficiente incluso en condiciones climatológicas adversas.
Avanza celebra 140 años en Zaragoza: "Somos una empresa moderna con 140 años de experiencia"
Cumplir 140 años no está al alcance de todo el mundo y mucho menos para aquellos en un sector tan dinámico y cambiante como el de la movilidad. Quizá la clave para llegar a esta cifra histórica sean precisamente los valores que han marcado la trayectoria de Avanza en Zaragoza: crecer con la ciudad y con sus habitantes, adaptándose a sus necesidades a través de la innovación constante y apostar por la movilidad sostenible.
Al echar la vista atrás, el director de Avanza Zaragoza, Carlos Agulló , hace un balance positivo del camino recorrido en la capital aragonesa. "El balance es de mejora continua, adaptación a las necesidades de la ciudad y arraigo en el territorio", señala. Su historia les permite tener muy claro que lo mejor que le pueden aportar a la ciudad es "experiencia, profesionalidad, rigor y cercanía, y ello con la mirada siempre puesta en el futuro siendo punta de lanza de la movilidad sostenible".
Porque si algo define a Avanza es su capacidad para mirar hacia el futuro sin perder de vista el trayecto recorrido. "Podría decir que somos una empresa moderna con 140 años de experiencia", señala Agulló.
Esa vocación por la innovación y el futuro se refleja en uno de los grandes proyectos que han llevado a cabo en los últimos años, la electrificación del transporte urbano. Una iniciativa que ha convertido a Zaragoza en un referente ya que "actualmente es el más importante de España". Es un proceso cargado de retos, el primero "entender que la movilidad actual requería de la búsqueda de energías alternativas y avanzar de la mano con el Ayuntamiento para encontrar la mejor solución". A partir de ahí, ya podían centrarse en la parte más técnica del proyecto, como la ejecución de obras, la adecuación de infraestructuras o la elección de tecnologías. Retos que, según Agulló, "se fueron solventando con relativa facilidad".
Sin embargo el valor de Avanza va mucho más allá de su función como medio de transporte o de su capacidad para innovar. La empresa defiende el papel social del autobús como parte indispensable en la vida diaria de la ciudad. No solo porque "soluciona las necesidades de movilidad de los usuarios de una manera sostenible", que es la parte más visible de Avanza , sino porque también tiene un "fuerte papel vertebrador del transporte público en la ciudad".
Quizá por eso Zaragoza está considerada como una de las ciudades con mejor calidad de vida. Si le preguntamos a Agulló, lo tiene claro, "poder moverse por toda la ciudad en transporte público y hacerlo en unos tiempos adecuados convierte a Zaragoza es un mejor lugar para vivir".
La importancia de la movilidad también se percibe en la calle, en las conversaciones de los ciudadanos que utilizan el transporte público cada día. "El hecho de que la movilidad genere debate ciudadano es una consecuencia de la importancia que tiene en su día a día y lo relevante que es dar respuestas a sus necesidades". Por eso, en Avanza creen que encontrar el equilibrio entre criterios técnicos y demandas ciudadanas "es relativamente sencillo" cuando todos comparten el mismo objetivo: mejorar el servicio. Según explica, tanto los actores "sociales como políticos y técnicos, tenemos el foco puesto en mejorar el servicio cada día".
Buscando esa mejora, Avanza ha impulsado numerosos proyectos de movilidad junto a universidades y centros de investigación. Gracias a estas colaboraciones "hemos podido ver circular un vehículo autónomo con pasajeros en las calles de Zaragoza". Recientemente, también han lanzado junto a la Universidad San Jorge una Cátedra sobre Movilidad Sostenible e Innovadora. "Estas colaboraciones son necesarias para, entre todos, trazar el futuro de una movilidad que yo imagino sostenible, conectada, inclusiva e integral", considera Agulló.
Especialmente en materia de inclusión, donde Avanza trabaja de forma constante para desarrollar soluciones que no dejen a nadie en tierra "como la ampliación del PMRS o el bus a demanda, e integral porque debe combinar todos los modos de transporte". Como ejemplo de esta última tendencia, Agulló menciona las soluciones MaaS (Mobility as a Service), pensadas para integrar en una única aplicación distintos sistemas de transporte. Un ámbito en el que Avanza ha trabajado junto al tranvía, el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) y el Ayuntamiento.
De cara al futuro, Avanza mantiene intactos los principios que los han hecho grandes durante 140 años. Su objetivo es "continuar creciendo y adaptándonos a la ciudad, ofreciendo siempre la mejor respuesta posible a las necesidades de movilidad que se planteen". A ello se suma la necesidad de continuar detectando e implantando " las soluciones tecnológicas más punteras para mejorar la experiencia de cliente".
Avanza no pretende cambiar el rumbo, porque si algo han aprendido de estos 140 años es que formar parte de la ciudad y de la vida de los zaragozanos, innovando y cuidando de sus viajeros, es la mejor manera de crecer. Por eso Agulló, cuando se le preguntan por grandes hitos de Avanza en Zaragoza, no puede desligar ambas. "Grandes hitos para la ciudad han sido los cambios en la tracción de los vehículos, como el salto del coche de caballos al motorizado o, más recientemente, la transición hacia el vehículo eléctrico; y la evolución de los métodos de pago, pasando del billete de cartón al pago con el móvil".
En cuanto a la empresa, cabe destacar su crecimiento "hasta formar un grupo en España, o integrarnos en MobilityADO de forma posterior".
Un crecimiento que, asegura, también ha beneficiado a Zaragoza, "porque esta compañía nació aquí y aquí sigue desplegando una de sus operativas más importantes", reforzando así un vínculo que, 140 años después, continúa tan vigente como el primer día.
Un crecimiento que, asegura, también ha beneficiado a Zaragoza. No en vano, recuerda que la compañía nació en la ciudad y que sigue manteniendo en ella una de sus operativas más importantes, reforzando así un vínculo que, 140 años después, continúa plenamente vigente.