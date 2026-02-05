Zaragoza impulsa 32 pisos de alquiler asequible en este barrio: viviendas con 1 o 2 dormitorios y listas en 2 años

La apuesta de Zaragoza por crear nueva vivienda continúa en marcha. Así pues, este jueves, el Ayuntamiento ha anunciado la aprobación de los pliegos para la ejecución de las obras de 32 pisos destinados para el alquiler asequible en el distrito de Torrero.

El edificio de tres alturas se ubicará entre la avenida de América y la plaza de la Memoria Histórica, en una parcela municipal de forma rectangular, como ya presentó Zaragoza Vivienda hace unos meses.

Además de las 32 viviendas, el proyecto cuenta con una planta baja para usos comunes y servicios comunitarios. En este caso, la parcela es de 1.000 metros cuadrados de los que la superficie útil aprovechable es de 900 metros.

El concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo, ha detallado que los pisos verán la luz en los próximos 2 años. “En 20 o 21 meses habrá personas viviendo en el interior”, ha asegurado.

Las viviendas son de 1 o 2 dormitorios y para su adjudicación se seguirán los criterios de Zaragoza Vivienda. En este aspecto, Rodrigo ha aclarado que son pisos de alquiler asequible y no vivienda social, teniéndose en cuenta los ingresos de la familia.

“Por la tipología de los pisos no es para familias numerosas, sino que jóvenes o familias monoparentales son los inquilinos más propicios”, ha señalado.

Además, el concejal de Vivienda ha recordado que este proyecto no parte de cero, sino de un “modelo de éxito” como ha sido el edificio Ricardo Millán en la calle Fray Luis Urbano, en Las Fuentes, inaugurado en 2022. En ese caso, 26 de las 80 viviendas son residencia de colectivos vulnerables gestionadas por entidades sociales de renombre.

Colaboración ciudadana

La iniciativa tendrá muy en cuenta la opinión de asociaciones y vecinos y a partir de la semana que viene comenzará un proceso participativo, donde también entra la Universidad de Zaragoza.

De hecho, serán entidades del distrito de Torrero quienes puedan decidir los usos de la zona comunitaria.