El original hotel que abrirá sus puertas en octubre en pleno centro de Zaragoza: está construido como un Lego

El esqueleto urbanístico de Zaragoza está cambiando. No solo en términos de expansión, con la construcción de nueva oferta de vivienda en casi todos los barrios de la ciudad, sino también en el tipo de edificios que se están elevando.

Y, es que, cada vez es más frecuentes encontrar en la capital de Aragón un edificio de 'quita y pon'. Ejemplo de ello son el edificio edificio CREA o el campo modular de Parking Norte han sido un preludio de la revolución que víve la ciudad en términos de construcción.

Un método que también se ha utilizado para crear espacios donde pernoctar. En plena calle Mayor, a lo largo de este mes de octubre, un innovador hotel modular abrirá sus puertas tanto a zaragozanos como a turistas.

Lo más especial, quizás, de este edificio es su construcción que se ha realizado en tiempo récord. Literamente en cinco días un solar, que antes estaba vacío, se ha transformado en un edificio de cinco plantas. Una manera de levantar infraestructuras que llamó la atención de todo aquel que se acercó por la zona, ya que recordaba a el famoso juego de Lego.

Sostenibilidad

El proyecto, desarrollado por el estudio de arquitectura y constructora Metro7, ha sido una apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia en el sector de la construcción. En lugar de seguir el proceso tradicional de edificación, en el que la mayor parte del trabajo se realiza en el mismo lugar, este edificio ha sido fabricado en su mayoría fuera del sitio, en las instalaciones de Minimal, en Pinseque, para luego ser montado en el solar de la calle Mayor.

Este proceso, conocido como construcción "off-site", permite reducir significativamente el tiempo de ejecución y las molestias a los vecinos y comercios circundantes. Un montaje que trae recuerdos de la infancia a más de uno, porque es una construcción bastante parecida al clásico juego de Tente.

El hotel modular contará con 330 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, una por cada nivel del edificio. Cada planta está formada por tres módulos que se ensamblan in situ, lo que permite un montaje extremadamente rápido.

Este edificio no solo se destaca por su velocidad de construcción, sino también por sus altos estándares de sostenibilidad. El diseño y la ejecución siguen los criterios Passivhaus, una certificación que garantiza una eficiencia energética excepcional, manteniendo una temperatura interior confortable con un consumo energético mínimo.

Las Minimal Suites están pensadas para un público que busca espacios modernos, cómodos y saludables. Cada suite está equipada con un dormitorio, baño en suite, una pequeña cocina office y un salón. Los espacios son amplios y diáfanos, con un diseño minimalista que resalta la eficiencia y el confort.