Muere una persona por una explosión en una vivienda en un pequeño pueblo de Teruel: otras dos han resultado heridas

Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas tras producirse una explosión en el interior de una vivienda en Rudilla, un pueblo de la provincia de Teruel.

Los hechos han tenido lugar este domingo, según han confirmado los Bomberos de la Diputación Provincial (DPT), que han sido los primeros en intervenir sobre la zona.

El aviso se ha recibido hacia las 12.30 horas. Los efectivos han permanecido en el lugar hasta las 17.30, detallan.

Con todo, se desconocen las causas de la explosión. Sobre el terreno se han llevado a cabo posteriormente labores de prevención de riesgos y se han revisado posibles daños estructurales de la vivienda.

El operativo ha consistido en tres efectivos de bomberos, un oficial y un jefe de Guardia. También se han personado agentes de la Guardia Civil, personal del 061, un forense y la Policía Judicial.

Rudilla tiene doce habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pertenece al término municipal de Huesa del Común, en la comarca de Cuencas Mineras.