Recreación de Feria de Productos y Servicios del Medio Rural de Aguaviva, Imagen generada con IA

La gran feria rural ideal para visitar el 14 y 15 de noviembre: ganado, gastronomía, música en directo y fuegos artificiales

Aguaviva ya tiene todo preparado para uno de los fines de semana más importantes de su calendario.

La localidad turolense celebrará los próximos 14 y 15 de noviembre la 31ª Feria de Productos y Servicios del Medio Rural.

Una cita que reunirá a profesionales del sector agroganadero, comerciantes y visitantes en torno a la actividad del campo, la gastronomía y las tradiciones rurales.

Una de las principales novedades de esta edición será la recuperación de toda la actividad ganadera, que el año pasado tuvo que suspenderse como medida preventiva ante el riesgo de enfermedades.

Así, el recinto volverá a contar con exposición de animales y el XVIII Concurso de Razas Ojinegra, Maellana y Rasa Aragonesa, además de una muestra de ganado del Chantre.

Feria de Productos y Servicios del Medio Rural. Ayuntamiento de Aguaviva

La feria contará con alrededor de 200 expositores, 41 stands, entre 100 y 110 puestos de venta ambulante y cerca de 50 lotes de ganaderos.

Según ha explicado el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente Guillén, en apenas diez días desde que se abrió el plazo de reserva ya se había ocupado la mitad del espacio disponible y, en menos de un mes, se había completado.

La gastronomía también tendrá un papel destacado durante el fin de semana.

Este año, la cata de productos agroalimentarios del territorio estará dedicada al vino y al chocolate artesano, con propuestas que permitirán acercarse a algunos de los sabores de la zona.

Además, la programación incorpora un espectáculo de fuegos artificiales, previsto para la noche del sábado.

La música será otro de los ingredientes de la feria, con actuaciones en directo, sesiones vermú, tardeo y una verbena nocturna.

Tampoco faltarán las propuestas para las familias, con juegos tradicionales de madera y actividades infantiles, ni las citas deportivas, como el XXIV Autocross de Aguaviva, puntuable para los campeonatos de Aragón y Cataluña.

Ganadería y productos locales

Más allá de las actividades con horario concreto, el recinto ferial ofrecerá distintos espacios para conocer la actividad económica y comercial del medio rural.

El Pabellón de Ganadería acogerá una exposición de ganado ovino, asnal, cunícola y aviar, mientras que los pabellones de la Cooperativa y la Bodega mostrarán maquinaria y material agrícola y ganadero.

Feria de Productos y Servicios del Medio Rural. Ayuntamiento de Aguaviva

Los visitantes también podrán recorrer los stands comerciales repartidos por las calles Chalets, Figueral y La Concordia, además de los puestos de venta ambulante de la avenida La Fuente y las calles Chalets y San Lorenzo.

La oferta se completa con una mini feria de cerveza artesana y vino, atracciones infantiles en la plaza de la Cooperativa y una exposición de fotografías del XII Concurso Fotográfico de Aguaviva, instalada en el colegio público.

El recinto ferial abrirá el sábado 14 de noviembre de 12.00 a 20.00 horas y el domingo 15 de noviembre de 10.00 a 20.00 horas.

Programa completo

Sábado 14 de noviembre

09.00 h. Recepción de empresas, expositores, ganaderos y caballistas participantes en la trashumancia.

10.30 h. Almuerzo para los ganaderos participantes.

10.30 h. XVIII Concurso de Razas Ojinegra, Maellana y Rasa Aragonesa.

11.00 h. Salida de la trashumancia de ganado desde la zona del Pabellón Polideportivo.

11.30 h. Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.

11.45 h. Pasacalles hasta el recinto ferial con los Gigantes y Dulzaineros de Alcorisa.

12.00 h. Inauguración oficial de la 31ª Feria de Productos y Servicios del Medio Rural.

12.30 h. Sesión vermú con música en directo de The Foxers.

13.30 h. Llegada aproximada de la trashumancia junto al Pabellón de Ganadería.

17.00 h. Cata de vinos IGP Bajo Aragón maridada con productos del territorio, a cargo de Bodega Dominio Maestrazgo, en el Centro de Servicios Municipales. Requiere inscripción previa.

18.00 h. Tardeo musical con V de Versiones.

20.30 h. Castillo de fuegos artificiales desde la zona de la Iglesia.

23.00 h. Toro embolado por las calles del centro de la localidad.

00.30 h. Verbena con la Orquesta Magia Negra y discomóvil en el Pabellón Polideportivo.

Domingo 15 de noviembre