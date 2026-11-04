Pedro Polo y los nuevos pisos de la localidad E.E

Pedro, alcalde de un pueblo: "La vivienda aquí puede costar hasta cuatro veces menos que en Teruel capital"

El pequeño pueblo de Teruel, Perales del Alfambra iniciará esta semana las obras de cuatro nuevas viviendas públicas de alquiler, cuya finalización está prevista en un plazo de entre tres y cuatro meses.

La actuación busca responder a la creciente demanda de vivienda en un municipio que sigue atrayendo población gracias a su actividad económica, sus comunicaciones y los servicios disponibles.

El alcalde, Pedro Polo, asegura que existe una importante demanda de vivienda y confía en que los nuevos pisos se ocupen rápidamente.

Nueva vivienda en Perales de Alfambra, Teruel. Ayuntamiento Perales de Alfambra

"Tenemos empleo, estamos bien comunicados y contamos con prácticamente todos los servicios", señala.

El proyecto de la obra nueva cuenta con una subvención de 252.000 euros del Gobierno de Aragón y permitirá acondicionar la primera planta del antiguo hostal.

Allí se habilitarán dos apartamentos de un dormitorio, de unos 46 metros cuadrados, y otros dos pisos de dos dormitorios, con una superficie aproximada de 67 metros cuadrados.

Una vez terminados los trabajos, el edificio contará con seis viviendas municipales: dos de cuatro dormitorios, una de ellas ya rehabilitada íntegramente; dos de dos dormitorios y otras dos de un dormitorio.

Una oferta con la que el Ayuntamiento pretende dar respuesta a las necesidades de familias, parejas y trabajadores que quieran instalarse en el municipio.

El antiguo hostal se está convirtiendo, además, en un espacio que concentra buena parte de los servicios municipales.

En la planta baja ya se han habilitado un supermercado, la biblioteca y una sala multiusos.

El Ayuntamiento, añade el alcalde, trabaja ya en nuevos proyectos para seguir ampliando la oferta residencial.

Alquileres asequibles

El objetivo es ofrecer alquileres sociales especialmente asequibles para los trabajadores de las empresas asentadas en el municipio y las familias que quieran establecerse en Perales del Alfambra.

Polo considera que el precio puede marcar la diferencia a la hora de elegir dónde vivir.

Perales deL Alfambra. Turismo Comarca de Teruel

"Un piso como estos puede costar hasta una cuarta parte de lo que cuesta en Teruel capital", explica el alcalde, que defiende que el alquiler no debe convertirse en una carga económica para quienes trabajan en el municipio.

A la ventaja del precio se suma la cercanía de los servicios. Los futuros inquilinos tendrán el supermercado en el mismo edificio y la farmacia, el colegio, la guardería y el consultorio médico a pocos pasos.

También podrán acceder en apenas unos minutos a las instalaciones deportivas, que cuentan con piscina climatizada, gimnasio, pistas de pádel y campo de fútbol.

El problema de la vivienda

Polo considera que los municipios tienen capacidad para contribuir a solucionar el problema de acceso a la vivienda y reclama una mayor implicación de todas las administraciones.

"Los ayuntamientos tenemos un papel fundamental. Somos quienes mejor conocemos las necesidades de nuestros vecinos, los inmuebles disponibles y las oportunidades de nuestros municipios", sostiene.

El alcalde también ve en las dificultades para encontrar alquiler en Teruel capital una oportunidad para las localidades de su entorno. A su juicio, los pueblos pueden ofrecer una alternativa con precios más bajos, servicios próximos y posibilidades de empleo.

"Donde unos no están consiguiendo resolver el problema, otros tenemos la oportunidad de ofrecer soluciones", afirma.

En Perales del Alfambra, asegura, quieren seguir creciendo y evitar que la falta de vivienda impida instalarse a quienes desean vivir allí. "Cada vez más personas descubren que en un pueblo pequeño, si tienes empleo, servicios y una vivienda asequible, puedes vivir mejor en lo económico, en lo social y en calidad de vida", concluye.