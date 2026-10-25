Daniel, alcalde de un pueblo de 1000 habitantes: "Cada bebé que nace aquí tiene 1.200 euros de ayudas"

La falta de vivienda lleva años siendo un problema en España, pero en algunos municipios rurales la presión turística añade más dificultad.

Mientras el debate sobre el acceso a la vivienda ocupa la agenda nacional, y se debaten decretos; en un pueblo de Teruel, el alcalde se ha arremangado para coger el toro por los cuernos.

Se trata de Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de España.

Daniel Úbeda, ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones para aumentar la oferta residencial y favorecer que los vecinos puedan quedarse a vivir en la localidad.

Con poco más de 1.000 habitantes y una economía muy vinculada al turismo, el municipio se enfrenta al reto de mantener su atractivo sin que la presión turística dificulte el acceso a una vivienda habitual.

La proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) reduce las opciones disponibles para el alquiler residencial y contribuye a tensionar el mercado, una situación que también afecta a los trabajadores de la zona.

"En el medio rural el problema de la vivienda afecta más. Nosotros no estamos aplicando una sola medida, sino un conjunto de actuaciones para favorecer los alquileres de larga estancia y la compra de vivienda en propiedad, evitando que la gente se tenga que ir por falta de un hogar", explica Úbeda a El Español de Aragón.

Albarracín limita los pisos turísticos al 5 %

Una de las principales medidas adoptadas por el Ayuntamiento es limitar las viviendas turísticas al 5 % del parque residencial del municipio a través de su Plan General.

"No prohibimos las viviendas turísticas, las regulamos. Lo que nos interesa, cuando la cuota turística ya está cubierta, es garantizar alquileres de larga estancia", matiza el alcalde.

Albarracín. iStock

El Consistorio también prevé ofrecer bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a los propietarios que formalicen nuevos contratos de alquiler de larga duración.

A esta medida se sumará una línea de subvenciones para cubrir seguros de impago, con la intención de reducir las reticencias de quienes tienen viviendas vacías o segundas residencias y podrían ponerlas en el mercado.

Más de 30 viviendas

El plan municipal contempla disponer de alrededor de 30 nuevas viviendas residenciales en el horizonte de 2027-2028.

Para ello, el Ayuntamiento combina la rehabilitación de inmuebles municipales con nuevas promociones y actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad.

Entre las iniciativas previstas figuran las siguientes:

Rehabilitación de viviendas municipales. El Ayuntamiento ya ha terminado las obras de dos casas que están habitadas y prevé completar otras seis este año, con lo que alcanzaría los ocho inmuebles recuperados.

El Ayuntamiento ya ha terminado las obras de dos casas que están habitadas y prevé completar otras seis este año, con lo que alcanzaría los ocho inmuebles recuperados. Alquiler asequible. La sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), dependiente del Gobierno autonómico, ha adjudicado por 2,39 millones de euros las obras para construir 12 viviendas de alquiler asequible dentro del programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo'. Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

La sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), dependiente del Gobierno autonómico, ha adjudicado por 2,39 millones de euros las obras para construir 12 viviendas de alquiler asequible dentro del programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo'. Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de 18 meses. Nuevas viviendas en venta. Una modificación del Plan General que se encuentra en tramitación permitirá desarrollar suelo municipal para licitar un bloque de unas ocho viviendas destinadas a la venta, con condicionantes y criterios sociales similares a los de la vivienda de protección oficial (VPO).

Una modificación del Plan General que se encuentra en tramitación permitirá desarrollar suelo municipal para licitar un bloque de unas ocho viviendas destinadas a la venta, con condicionantes y criterios sociales similares a los de la vivienda de protección oficial (VPO). Parcelas para construir una primera residencia. El Consistorio también planea desafectar una franja de monte situada en el entorno urbano para poner a la venta entre tres y cuatro parcelas destinadas a vecinos que quieran construir su propia vivienda habitual.

Servicios públicos y ayudas

Además de ampliar la oferta residencial, Albarracín busca facilitar que las familias puedan desarrollar allí su proyecto de vida.

La localidad cuenta con todo lo necesario y más.

"De servicios la verdad es que estamos muy bien. Tenemos escuela de educación infantil, colegio e instituto, tenemos biblioteca, piscina de verano, pistas de pádel, complejo deportivo...", comenta el alcalde.

El Ayuntamiento también ha puesto en marcha medidas de apoyo a las familias, entre ellas un servicio de comedor en la escuela infantil y ayudas a la natalidad.

En este último caso, la aportación municipal de 600 euros se suma a los 600 euros de la Diputación Provincial, de modo que las familias pueden recibir un total de 1.200 euros por nacimiento.

"Hemos puesto ese servicio de comedor, ayudas a la natalidad, aparte de las de la Diputación Provincial, que son 600 euros, nosotros aportamos otros 600 con fondos propios y los niños de Albarracín pues tienen 1.200 euros al nacer.", explica Úbeda.

La estrategia residencial se complementará con la dinamización del polígono industrial para atraer pymes de entre 10 y 15 trabajadores que ayuden a diversificar la economía local más allá de la hostelería.

"De nada sirve atraer nuevos pobladores si no cuidamos a los que ya están. Albarracín tiene los servicios preparados para acoger a estas nuevas familias; solo necesitábamos garantizarles un techo donde echar raíces", concluye Úbeda.