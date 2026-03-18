"Una granja de los horrores": animalistas denuncian "condiciones extremas" de un millar de cerdos en Teruel

Una investigación de la asociación ARDE revela "condiciones extremas" en una granja de cerdos en Castellote, Teruel, certificada con sellos de bienestar animal, donde, según denuncian, los animales "conviven con cadáveres en descomposición y ratas", mientras sufren enfermedades graves sin atención veterinaria.

A juicio de esta plataforma, esta situación evidencia un “grave incumplimiento de la normativa española y europea” sobre bienestar animal y bioseguridad.

La granja de Castellote cuenta con 2 naves y 1.500 cerdos para engorde, que luego son enviados a un matadero en Girona y comercializados en supermercados de España.

Durante la investigación realizada entre octubre de 2025 y febrero de 2026, ARDE asegura haber documentado cerdos “conviviendo con cadáveres y huesos”, algunos canibalizados; presencia de ratas y plagas; animales con cojeras, hernias abdominales, abscesos y malnutrición; un operario pateando repetidamente a los animales; y uso de antibióticos pese a la política declarada de “libre” de ellos.

El informe veterinario presentado por ARDE alerta sobre riesgos zoonóticos: bacterias, virus y parásitos presentes en los animales podrían transmitirse a humanos, incluyendo gripe porcina, salmonella y leptospirosis.

La organización ha denunciado los hechos ante la Fiscalía Provincial de Teruel, señalando posibles delitos de maltrato animal, publicidad engañosa y delitos contra la salud pública.

“Las imágenes muestran violaciones sistemáticas de la normativa de bienestar y sanidad animal en la producción de cerdos. Muchos animales están agonizando o son incapaces de moverse”, explica la veterinaria colegiada Laura Barreda.

La granja cuenta con el sello catalán Welfair, que supuestamente garantiza el bienestar animal.

“Es alarmante que esta granja tenga el sello de bienestar animal. Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad financian sufrimiento animal. Solicitamos que se investigue un posible delito de publicidad engañosa”, ha afirmado Julia Elizalde, portavoz de ARDE.

Ante ello, ARDE solicita el cierre inmediato de la granja de Castellote y llama al Gobierno y supermercados a actuar para acabar con estas explotaciones.

Técnicos del Gobierno aragonés han visitado esta granja durante la mañana de este miércoles y no han detectado irregularidades ni de bienestar animal ni en el ámbito sanitario. Sí mantiene tres animales apartados por enfermedad, pero conforme a los protocolos establecidos.