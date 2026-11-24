Un mercadillo navideño y la recreación de la catedral de Huesca. IA

La ciudad con un mercadillo de Navidad que abre el 18 de diciembre: más de 10 puestos de artesanía y pista de hielo

Huesca ya tiene fecha para dar la bienvenida a la Navidad.

Será el próximo sábado 28 de noviembre, cuando la ciudad encienda sus luces a las 18.30 en la plaza López Allué, dando comienzo a unas fiestas llenas de actividades para disfrutar en familia y con amigos.

El encendido contará con la actuación de la cantante de jazz María Esteban. Después, los asistentes podrán disfrutar de una chocolatada popular para la que se repartirán 700 raciones.

La plaza López Allué volverá a ser uno de los principales puntos de encuentro de estas fiestas.

Allí se instalará la pista de hielo, una de las propuestas de ocio para disfrutar tanto en familia como con amigos.

Además, este mismo espacio acogerá la Feria de Artesanía de Navidad, que abrirá sus puertas del 18 de diciembre al 6 de enero, con productos de creación propia y elaboración artesanal.

El mercadillo navideño contará con más de 10 puestos en los que encontrar el regalo perfecto.

Navidad Huesca 2026. Ayuntamiento de Huesca

La música también tendrá su espacio en las calles del centro.

El 24 de diciembre, Nochebuena, se celebrarán los tradicionales vermús musicales navideños, con actuaciones de 12.00 a 15.00 horas en la plaza López Allué, los Porches de Galicia y el entorno del Coso Bajo y San Lorenzo.

El 31 de diciembre habrá otras dos actuaciones para despedir el año.

Otra de las propuestas familiares será PequePop 2026, que tendrá lugar el 20 de diciembre en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. En esta edición actuará The Cucumbers Kids.

Además, el concierto tendrá un componente solidario: los menores de 10 años podrán acceder gratis si entregan un juguete en buen estado destinado a una organización benéfica, siempre que acudan acompañados de un adulto.

Campanadas infantiles

Las vacaciones escolares volverán a tener en Guirigay uno de sus principales atractivos. El Palacio de Congresos acogerá esta cita los días 27, 28 y 29 de diciembre, con actividades dirigidas a niños de 0 a 12 años.

El programa incluirá propuestas de juego, ciencia, astronomía, magia, circo y creación artística. También habrá espacios específicos para bebés y zonas de baja estimulación sensorial.

La programación infantil continuará el 30 de diciembre con la Fiesta Infantil de Fin de Año. A las 18:00 horas, el Palacio de Congresos recibirá el espectáculo Jauja, de Los Titiriteros de Binéfar.

Y para los que quieran adelantar la celebración de Nochevieja, los Porches de Galicia acogerán las tradicionales campanadas infantiles el 31 de diciembre a las 12.00 horas.

Ese mismo día, a partir de las 17.00 horas, las calles de la ciudad se llenarán de corredores y disfraces con la San Silvestre, organizada por la Peña Recreativa ZOITI.

Cabalgata de Reyes

El 5 de enero llegará uno de los momentos más esperados de la Navidad.

La Gran Cabalgata de Reyes Magos comenzará a las 18.00 y recorrerá las calles de Huesca hasta llegar a la plaza de Navarra.

Allí, Sus Majestades protagonizarán un espectáculo de animación, luz y sonido, antes de dirigirse a los niños y despedir la jornada con un final pirotécnico.

A estas citas se sumarán las atracciones de feria infantiles, las visitas guiadas por la ciudad y otras actividades culturales y de ocio.

El Ayuntamiento también ha avanzado que habrá nuevas propuestas dirigidas a adolescentes y jóvenes, aunque el programa completo se dará a conocer próximamente.

Iluminación navideña

Más allá de las actividades, Huesca volverá a vestirse de Navidad con luces repartidas por cerca de 40 calles y plazas. Entre ellas figuran el Coso Alto y el Coso Bajo, las calles Zaragoza, Teruel, Cabestany, Menéndez Pidal y Duquesa de Villahermosa, así como las plazas de Navarra, Santa Clara, San Pedro, la Catedral y la Inmaculada.

Una de las novedades de este año será la incorporación de nuevos elementos decorativos 3D.

También se iluminarán las coníferas naturales de la calle Gibraltar y la avenida de los Pirineos, además de las situadas junto al Centro Cultural Manuel Benito Moliner y la Comandancia de la Guardia Civil.

El cartel oficial de la Navidad 2026, presentado por la alcaldesa Lorena Orduna y la concejala de Fiestas, Nuria Mur, lleva por lema "Huesca vive la Navidad. La ciudad que siempre nos reúne".

Una imagen con la que el Ayuntamiento quiere transmitir un mensaje de unión y solidaridad, coincidiendo además con la proximidad del primer aniversario del desalojo de los vecinos de la plaza de Santa Clara.