PP y PSOE se acusan de saltarse el luto oficial: la alcaldesa de Biescas fue a una fiesta de la cerveza y Claver, a una taurina

PP y PSOE han vuelto a enzarzarse este domingo a costa del luto oficial por las víctimas del accidente de tren de Urda.

Ambos partidos se han acusado mutuamente de saltárselo en la provincia de Huesca, con un cruce de comunicados y mensajes en redes sociales que han 'roto' la paz de estas 72 horas de dolor.

Los populares han señalado a Lorena Cajal, alcaldesa de Biescas y candidata al Senado por el Partido Socialista, por ir a la inauguración de una fiesta de la cerveza.

"El PP de Huesca denuncia esta falta de respeto y exige al PSOE y Frente Amplio su retirada", dicen en sus redes sociales.

La respuesta de los socialistas no ha tardado en llegar.

A través de un comunicado, el partido reprocha a los populares su "cinismo" y dice que en esa fiesta también estaban presentes la candidata popular Nuria Pargada y otros concejales de la formación.

En dicho comunicado, el PSOE lamenta que el PP no haya sido "capaz de respetar el sentir colectivo en un momento así".

"Durante estos tres días hemos visto el uso de las redes sociales del PP, el sectarismo de Isaac Claver o cómo el propio presidente de Aragón participaba en la presentación de sus candidatos en Zaragoza y aprovechaba los minutos de silencio para realizar declaraciones meramente electorales", recuerdan.

Los socialistas inciden en la actitud "especialmente irrespetuosa" de Claver y le piden explicaciones por su asistencia el pasado viernes, durante el luto oficial, a una fiesta taurina en la capital oscense junto a la vicepresidenta de la DPH, Celsa Rufas.

"Claver debe explicar el uso de recursos públicos de la Diputación para acudir a un evento al que asistió a título personal", añaden.

Respecto a la polémica con la alcaldesa de Biescas, aseguran que lo que hizo fue acudir "a un evento privado de apoyo a emprendedores de su municipio".