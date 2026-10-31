Los hechos han ocurrido en el término municipal de Plan, en Huesca. E. E.

Muere electrocutado un joven de 30 años de La Ribagorza (Huesca): tocó un cable suelto mientras hacía escalada

Un joven de 30 años vecino de la comarca de La Ribagorza ha muerto electrocutado este sábado en el término municipal de Plan, en la provincia de Huesca.

Los hechos han ocurrido sobre las 9.30 y han dejado sin luz a todo el Valle de Chistau.

A esa hora, la central del 062 de la Guardia Civil de Huesca ha recibido un aviso del 112 SOS Aragón de que, un grupo de cuatro escaladores, uno de ellos, se había electrocutado con un cable suelto cuando se dirigía a realizar la actividad en la zona del desfiladero de La Inclusa.

Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061.

Los efectivos del GREIM se trasladaron a la zona en vehículo oficial y pudieron localizar al escalador herido.

Este, cuentan desde la Guardia Civil, se encontraba inconsciente y en parada cardio respiratoria, mientras sus compañeros le estaban realizando maniobras de RCP.

Los efectivos de GREIM les cogieron el relevo y a la llegada de la Unidad Aérea con el médico del 061, el herido fue evacuado a la aeronave.

Allí se le siguieron practicando continuamente maniobras RCP, pero nada pudo hacerse para salvar su vida.

Posteriormente fue trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza.

La Guardia Civil está investigando las causas del accidente.