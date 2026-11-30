Carmen Rouco junto a las juventudes de Vox celebrando la victoria E.E. Sede de Vox Zaragoza

Vox obtiene representación en Zaragoza y en Teruel: "Misión cumplida, se acabó la mafia, la corrupción y las mentiras"

Con el escrutinio ya finalizado, la noche electoral concluye en la sede de Vox de Zaragoza, en pleno centro de la capital aragonesa.

Con las cifras definitivas sobre la mesa y al ritmo de la canción "prioridad nacional", los de Abascal celebran la victoria de la formación con euforia y alegría.

Y es que, a nivel nacional, los resultados confirman un boletín electoral muy significativo para los verdes con 52 diputados en el Congreso.

Además, en clave aragonesa también lo hacen. La formación asegura a Carmen Rouco por Zaragoza, Huesca se queda en blanco y el partido firma su gran golpe de efecto en Teruel, donde le ha arrebatado el escaño al Partido Popular.

Por lo tanto, los de Abascal en Aragón se llevan dos diputados al Congreso: uno por Zaragoza y otro por Teruel.

En lo que respecta a la comparativa con las elecciones del 2023, la formación saca los mismos resultados.

Valoraciones

Con muchos aplausos y mucha emoción y tras seguir con atención las palabras del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, que comparecía minutos antes desde la sede madrileña, los focos en la capital aragonesa se han trasladado de inmediato al atril principal con Rouco a la cabeza.

La candidata ha comenzado como Abascal, al grito de "Misión cumplida. Pedro Sánchez se va".

Rouco, llena de emoción, no ha querido 'lanzar todos los cohetes al aire' y ha matizado que "se ha cumplido, por ahora, la primera parte".

Además, ha destacado que "el sentido común y la prioridad nacional han ganado a la corrupción, la mafia, las mentiras y la traición".

En este contexto, la cabeza de lista al Congreso ha enfatizado que "Vox es el único partido que ha crecido desde 2023".

Acto seguido y para concluir su intervención, Rouco ha agradecido el trabajo de "afiliados, simpatizantes y todos los que han ayudado a dar este gran cambio".

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